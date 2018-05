Dolblij met diploma dankzij ISD Noordenkwartier! 

RODEN- Feest in de raadszaal van het gemeentehuis in Roden! Aan zeven trotse cursisten werd het Flair Scholingstraject diploma overhandigd. ISD Noordenkwartier heeft deze vrouwen en mannen geselecteerd en de mogelijkheid geboden om bijscholing te volgen. Zij konden kiezen uit verschillende richtingen: receptionist(e), administratief medewerk(st)er of (medisch)secretaresse. Inmiddels heeft het merendeel van de geslaagden behalve een diploma op zak, zicht op een baan of zelfs al een baan gevonden.

Wethouder Alex Wekema die over Sociale Zaken gaat is blij dat deze groep een volgende stap kan zetten in hun leven. “In onze Omgevingsvisie Noordenveld 2030 hebben we opgenomen dat we specifieke aandacht voor de kwetsbare inwoners. In Noordenveld telt iedereen mee, iedereen die wil, doet mee en draagt bij waar mogelijk. Wij ondersteunen dan ook van harte het traject van ISD Noordenkwartier en Flair Scholingstrajecten.”

Beide instanties willen met het aanbieden van de verschillende opleidingen mensen de kans geven weer terug te keren naar de arbeidsmarkt. De opleidingen worden in kleine groepen gegeven, waardoor de cursisten kunnen rekenen op persoonlijke begeleiding. “Dankzij de opleiding heb ik meer zelfvertrouwen gekregen en heb mezelf verbaasd. Ik blijk veel meer te kunnen dan ik dacht”, aldus een trotste deelnemer met een vers diploma op zak!