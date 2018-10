Dolf Flinker, Voorzitter Fotoclub Noordenveld

‘Fotoclub Noordenveld is zo’n 26 à 27 jaar geleden opgericht. Wanneer dat precies is gebeurd, weet niemand te zeggen. Dat komt omdat er geen officiële oprichtingsakte of iets dergelijks is. De Fotoclub is ontstaan uit een groep enthousiastelingen die graag samen op pad gingen. Eddy de Rook was de initiator hiervan.

Persoonlijk zit ik nu een jaar of tien/elf bij de club. Daarvan zit ik al acht jaar in het bestuur en zes jaar als voorzitter. Per 1 januari 2019 stop ik echter als voorzitter. Ik heb er al een aantal jaren opzitten, dus het wordt tijd dat iemand anders het overneemt. We hebben leuke dingen gedaan en bereikt, maar het voorzitterschap wordt steeds moeilijker te combineren met mijn werk als zelfstandig ondernemer.

Onze fotoclub is heel laagdrempelig. De enige voorwaarde om bij de club te komen, is dat je affiniteit moet hebben met fotografie. Fotograferen doet bijna iedereen en een vakantiekiekje maken is niet zo lastig. Voor degene die wat meer wil doen met foto’s, kan zich bij onze club aanmelden. We gaan eens per maand er samen op uit om foto’s te maken. Op clubavonden bekijken we die en becommentariëren we elkaar. Momenteel telt de club zo’n 35 leden en mensen zijn altijd welkom om eens langs te komen. Onze clubavonden organiseren wij in de Margarethahoeve naast de kerk in Norg. Daar wordt ook regelmatig een spreker uitgenodigd, die vertelt over fotografie en hier nuttige tips en informatie over weet te geven.

Het leuke aan de club is het feit dat we alles samen doen. Ik ben weliswaar voorzitter, maar ook gewoon lid. En leden maken de club. De één is verantwoordelijk voor de koffie en thee, de ander voor het secretariaat. Maar uiteindelijk is iedereen belangrijk en doen we het zelf.

Geïnteresseerden kunnen eens contact opnemen, zodat ze Fotoclub Noordenveld kunnen ontdekken. We hebben een eigen website (www.fotoclubnoordenveld.nl), waarop veel informatie te vinden is en ook foto’s staan die leden van ons hebben geschoten. Daarnaast kan men informatie aanvragen via fotoclubnoordenveld@gmail.com.’