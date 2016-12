Drenthe 200: Peters wint, maar iedereen geniet van ‘afzien in Drenthe’

RODEN – Roden staat op de kaart met de Drenthe 200. Tweehonderd loodzware kilometers fietsen door heel Drenthe met start en finish in Roden dus. Nadat de eerste editie al een succes was, was de tweede – afgelopen woensdag- met 1100 deelnemers dat zeer zeker ook. De tijd van de winnaar was veel sneller, de omstandigheden beter, en behalve een sleutelbeenbreuk voor Henk Bos viel de ‘schade’ bij de vaak prima getrainde deelnemers wel mee. En dus is de ambitie al weer bijgesteld. Volgend jaar? Dan staan er gewoon tweeduizend mannen en vrouwen aan de start, let maar op. In de Krant van dinsdag uitgebreid verslag in woord én beeld!