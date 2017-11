‘Een goed besluit? Weet ik niet, maar ik sta er wel voor 100 procent achter’

Wethouder Reint-Jan Auwema reageert op zijn plotselinge vertrek

NOORDENVELD –Wethouder Reint-Jan Auwema (Gemeentebelangen) besloot afgelopen weekend per direct zijn functie neer te leggen. Reden: onbehoorlijk gedrag op een verjaardagsfeest. En zoals dat gaat bij zulke besluiten: dan ben je ‘the talk in town’. Iedereen vindt er wat van. Van ‘moedig’ tot ‘terecht’. Terecht besluit, volgens sommigen, want als wethouder heb je nu eenmaal een voorbeeldfunctie, zwaar overtrokken volgens anderen, want vervelend dronkenmansgedrag (want daar ging het om) overkomt de beste. Het besluit om op te stappen nam Auwema binnen een paar uur. Meer tijd had hij niet. Dus weloverwogen? Nee. Of het een goed besluit is weet hij ook niet. Wél dat hij voor de volle 100 procent achter staat, laat hij weten in een reactie aan de Krant.

Een onwerkelijke week voor wethouder Auwema. “Zo’n week doet wel wat met je”, reageert Auwema wat timide. “Op dit moment zit ik in de malle molen van heel veel regelen. Eerst de formele afwikkeling, daarna overleg met Klaas Smid, voorzitter van de raad. Of ik onder druk gezet ben om op te stappen? Nee. Dat besluit heb ik zelf genomen. Op een gegeven moment kom je in een discussie van onbesproken gedrag. Wat is onbesproken en wat niet? Een grijs gebied. Het laatste wat ik wil is anderen in de problemen brengen. Dat mensen ruzie krijgen om mij. Dat gebeurde wel. En daarom heb ik besloten te stoppen. Ja, een heftig besluit. In elk geval één waar je niet lang over na kunt denken. Die tijd is er niet. Weloverwogen kun je het niet noemen, of het een goed besluit is weet ik ook niet, maar ik sta er wel voor 100 procent achter”, verklaart Auwema die de afgelopen week bedolven werd onder bemoedigende, korte berichtjes. “Veel appjes met woorden als ‘veel wijsheid en sterkte’. Dat doet zo goed. Natuurlijk, veel berichten kreeg ik van mensen die me kennen en die zijn niet het meest kritisch. Dat besef ik me heus wel. En ik zal de laatste zijn die zegt dat ik niks fout heb gedaan. Want dat heb ik natuurlijk wel. Een collega noemende het: ‘vervelend dronkenmansgedrag’. En dat is waar. Het gebeurde tijdens een groot verjaardagsfeest van een vriend. Niet goed te praten, maar ik kan het niet terugdraaien helaas. Hoe nu verder? Na de afwikkeling wil ik het liefst zo snel mogelijk weer aan de slag. Een afscheidsfeest hoef ik niet. Ik wil met opgeheven hoofd vertrekken. Ik neem er wel de tijd voor om iets te vinden dat bij me past. In welke hoek dat ligt, weet ik nog niet. Sport is mijn grote passie. Zou graag iets met sport doen. Maar dat kan ook naast een baan. Ik ben een generalist, zie het wel. Ik ben in ieder geval niet van plan om met mijn hoofd onder een kussen te gaan liggen.” En zoals het gaat met de meeste stormen; die gaan liggen. Over een paar weken ingehaald door een nieuwe talk in town.