Eliot Charisma gaat voor vierde zege in Roden

RODEN – Eliot Charisma is woensdag de favoriet tijdens de kortebaan van Roden op de Norgerweg. De ruin won dit seizoen al drie kortebanen, waaronder die van vorige week in Enkhuizen. In totaal komen er 24 paarden aan de start. De aanvang is 13.00 uur. De eerste start valt omstreeks 13.30 uur.

Lindsey Pegram, de koploper in het pikeursklassement van 2018, is de pikeur van Eliot Charisma. Zij heeft tevens Calistokingsdeep voor de sulky. Ook deze ruin zal op veel steun van de wedders kunnen rekenen. De troef van eigenaartrainer Arnold de Wit was dit jaar de beste in Santpoort en Purmerend.

Kanshebbers

Ook Nederlands kampioen Doc Holiday is van de partij op de Norgerweg. Janus Boshoeve, die direct won bij zijn debuut in Hillegom, maakt in Roden zijn tweede opwachting op de kortebaan. Boucher le Blanc, de winnaar van de kortebaan vorige week in Medemblik, is tevens van de partij. Deze drie paarden behoren woensdag eveneens tot de kanshebbers.

De lokale favorieten, de paarden van Stal de Groningers, treffen het niet met de loting. Diesel Scott (de winnaar van vorig jaar) treft Calistokingsdeep, terwijl Ronny Brandt het moet opnemen tegen Eliot Charisma. Crazy Lover heeft Nederlands Kampioen Doc Holiday geloot, terwijl nieuwkomer Spirit Scott de strijd aangaat met de vooral in de eerste omlopen snelle Lordspirit.

Deelnemersveld



Het volledige deelnemersveld is te vinden op www.kortebaandraverijen.nl. Op deze site zijn tevens uitslagen, statistieken, verslagen en video’s te vinden. Later volgt ook een uitgebreide voorbeschouwing op de koers in Roden met deskundig onderbouwde tips.

De kortebaan maakt deel uit van de Rodermarktfeestweek die duurt van 21 tot en met 26 september. Kijk voor meer informatie en het programma op www.volksvermaken.nl.