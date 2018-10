‘Er zijn veel kinderen die onopgemerkt mantelzorger zijn’

Jonge mantelzorgers in het zonnetje

WESTERKWARTIER – Donderdag 25 oktober is het zover en mogen jonge mantelzorgers zich een dag lang even helemaal uitleven. Na dag in dag uit klaar te staan met helpende handen in het eigen gezin kunnen ze zich even losmaken en contact maken met kinderen en jongeren die zich in eenzelfde situatie bevinden. “En dat is noodzakelijk”, vindt Sandra ter Veen als coördinator mantelzorg in het hele Westerkwartier namens Stichting Welzijn gemeente Zuidhorn (SWgZ). “Er kan namelijk nogal wat druk op deze jonge schouders liggen. Zij zorgen voor of maken zich zorgen om iemand die veelal deel uitmaakt van het gezin, zonder dat ze daar zelf invloed op uit kunnen oefenen of er ook maar iets over te zeggen hebben.”

De oorzaak ligt er volgens Ter Veen mede in dat tegenwoordig bij een zorgvraag ook gekeken wordt naar de directe omgeving van een zorgvrager. Welke taken kunnen de kinderen bij de zorg op zich nemen? Daarbij is professionele hulp niet 24 uur per dag aanwezig en ontkom je er niet aan dat ook kinderen een rol spelen om het gezin draaiende te houden.

Twee jonge mantelzorgers zijn aangeschoven, Sean en Janneke zijn tieners met een zorgtaak binnen hun gezin. “Mijn vader heeft een aandoening in de kleine hersenen”, vertelt Sean (13 jaar, rechts op de foto). “Dat zorgt ervoor dat hij slecht ter been is en af en toe omvalt. Ik ondersteun hem en zorg dat hij zo veilig mogelijk kan bewegen.” Niet alleen op de scholier, die daarnaast ook nog dagelijks van Marum naar Drachten – en terug – fietst én de nodige uren in zijn huiswerk moet steken, wordt een beroep gedaan. Ook Sean z’n jongere broertje neemt een deel van de zorg voor zijn rekening. Datzelfde geldt voor Janneke (13 jaar, tweede van rechts). “Ik ben de oudste van vier kinderen”, zegt ze. Haar vader heeft PDD-NOS en haar broertje heeft PDD-NOS en ADHD, terwijl de jongste telg van het gezin hooggevoelig is. “Er zijn nogal ‘gebruiksaanwijzingen’ bij ons thuis”, weet Janneke die zich als oudste kind regelmatig aanpast om ruimte creëren voor haar broertjes en zusjes, zodat zij de aandacht krijgen die ze nodig zijn. “Nee, het is niet erg dat we drie mensen in huis hebben die extra aandacht nodig zijn”, vindt ze, “maar soms gaat het wel ten koste van de aandacht die er voor mij is. Dat schiet er regelmatig bij in.”

Juist daarom is een Fun-dag voor jonge mantelzorgers zo ontzettend belangrijk, duidt Marije Welling (links). Marije zorgt als consulent mantelzorg voor de ondersteuning van mantelzorgers. Zij geeft informatie en advies en zij zorgt voor een goede samenwerking tussen organisaties die betrokken zijn bij. “Het is een leuk dagje uit voor jonge mantelzorgers die nu even zelf in het middelpunt van de belangstelling staan. Voor één dag is alle aandacht voor hen.” Het initiatief is ooit opgestart vanuit SWgZ en wordt inmiddels omarmd door SPiNN en Vredewold. Deze drie partijen hebben de handen ineen geslagen en organiseren op 25 oktober de jaarlijkse Fun-dag. “Waarvoor wij dus graag zoveel mogelijk jonge mantelzorgers uitnodigen”, aldus Ter Veen. “Met een vriendje of vriendinnetje. Want dat maakt het extra leuk.” Sean en Janneke zaten vorig jaar in de volle bus die hen, samen met andere mantelzorgers, naar Slagharen bracht. “Ik heb daar een heleboel nieuwe en leuke mensen ontmoet”, glimlacht Sean. En ook Janneke heeft zich inmiddels opgegeven voor de Fun-dag van dit jaar. “Je bent even weg van de dagelijkse stress”, zegt ze. “We mochten doen waar we zin in hadden. Het was een dag even helemaal voor mij, en mij alleen.”

We hopen ook dit jaar weer veel jonge mantelzorgers te mogen verwelkomen bij de bus, vertelt Ter Veen. “We werken hard aan het in kaart brengen van meer jonge mantelzorgers. Ze zijn er zeker maar we zien ze vaak niet. Het is een bewustwordingsproces waar we samen met gemeenten, scholen, huisartsen en instanties aan werken. Er zijn veel hulpverleners die hulp verlenen zonder zich bewust te zijn van het feit dat er ook kinderen in het spel zijn, bij betrokken zijn. Deze kinderen zijn ‘onze’ jonge mantelzorgers. De kinderen die wij graag leren kennen en in beeld hebben zodat wij ze de juiste ondersteuning kunnen bieden. Het laatste wat je wilt is dat mantelzorgers overbelast worden en afknappen. Zeker bij de jongsten onder hen is het belangrijk dat te voorkomen.”

De gratis Fun-dag voor jonge mantelzorgers, die begeleid wordt medewerkers en vrijwilligers, is dit jaar op donderdag 25 oktober. Omstreeks 9.00 uur wordt er verzameld op een centrale plek in Zuidhorn en Leek, waarna er koers wordt gezet richting een leuke bestemming. Rond 19.30 uur zijn we weer terug. Opgeven of meer informatie vragen kan tot 10 oktober bij Inge Sijtsema via i.sijtsema@swgz.nl, 06-20701527 of via Marije Welling; welling@spinn.nl, 06-51815091.

KADER:

‘Jij bent onze speciale gast’

WESTERKWARTIER – Voor wie is de Fun-dag? Mantelzorger is een breed begrip. Ben jij tussen 8 en 23 jaar en heeft jouw zus bijvoorbeeld een spierziekte, is je moeder vaak somber, is je vader ernstig ziek of iemand in het gezin verslaafd? Dan ben jij een mantelzorger. Marije: “Er wordt niet zo snel gepraat over zo’n thuissituatie, waardoor kinderen vaak het idee hebben dat zij de enige zijn. Feit is echter dat als je honderd kinderen op een rijtje zet, er bij 25 kinderen problemen zijn in huis of binnen het gezin. Daar spelen zaken waardoor er een beroep op hen gedaan wordt en waardoor er minder tijd of aandacht voor deze kinderen overblijft. Dat zijn onze mantelzorgers en hen nemen we graag met ons mee voor een leuk dagje uit!”