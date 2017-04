‘Extra dierbaar’ concert van Moderato Cantabile

RODEN – Gronings kamerkoor Moderato Cantabile verzorgde zondagmiddag een lenteconcert in kerkelijk centrum Op de Helte in Roden. Onder leiding van dirigente Nana Tchikhinashvili zette het kamerkoor het beste beentje voor. Het concert werd opgedragen aan de onlangs overleden journalist Henk Hendriks. De oud-medewerker van onder meer de Krant onderhield warme banden met de dirigente, het koor en ook met Elsbeth Room, lid van het koor en bekend van de bibliotheek in Roden. Regelmatig maakte Hendriks verhalen met en over koor, Nana en Elsbeth en aan al die ontmoetingen – het was ook onderwerp van Hendriks’ laatste Kleintje Cultuur- bewaarden de dames en het koor heel warme herinneringen. ‘Henk was een warme persoonlijkheid die echt betrokken was bij koor en dirigente. We koesteren die herinneringen en daarom hebben we dit concert aan hem opgedragen’, liet Room weten.