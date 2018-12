NORG – Vrijdag 14 december was er weer de jaarlijkse voorspeelavond voor de leerlingen van Henriëtte de Vries in de Brinkhof in Norg. In een ongedwongen sfeer was er de mogelijkheid voor de leerlingen om aan familie en bekenden te laten horen wat ze geleerd hebben. Twaalf leerlingen durfden het aan om voor publiek te laten horen wat ze in hun mars hebben op piano, gitaar of keyboard.