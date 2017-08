Feest Peest barst zaterdag los

PEEST – Wat ooit begon in een hooischuur met een radiocassette is in de loop van 20 jaar Feest Peest uitgegroeid tot een volwaardige feestavond. Op zaterdagavond 19 augustus staat de bekende band Vangrail op het podium. Als vanouds worden zo rondom de 600 bezoekers verwacht.

‘Je mag dit best een uit de hand gelopen hobby noemen,’ zegt Jan Noord. Met zijn boerenbedrijf aan de Veldweg is hij ook al weer 20 jaar lang gastheer van dit feestgebeuren. ‘Ik heb dit feest nog geen jaar lang overgeslagen. Voor een prijs van €30 in de voorverkoop heb je alles er bij. Vrij drinken, BBQ en Zwien an’t spit. En natuurlijk de muziek. In de loop van de jaren hebben we al heel wat bekende artiesten gehad hier in Peest. Jannes, Peter Koelewijn, Frans Duits, noem maar op. Het is een feest voor Peest en wijde omgeving. Elk jaar genieten we er weer van,’ laat Jan Noord weten.

De organisatie wordt gedragen door een vriendenclub. Mannen en vrouwen die wel wat gewend zijn en enig avontuur niet schuwen. Jeroen Strijker is 1 van hen. ‘Elk jaar willen we iets van spektakel toevoegen aan dit feest. Vorig jaar hadden we het motorschommelen. Al eerder hadden we rotonderaces, helicoptervluchten, ballonvaart, kameelrijden en dat soort dingen. Gewoon leuk om aan mee te doen of naar te kijken. Altijd wat bijzonders daar in Peest. Zeg maar wat je wilt, we krijgen het vaak voor elkaar,’ zegt hij.

Dit jaar viel het middagprogramma echter in duigen. Het was leuk bedacht en op You Tube een geweldige kijkershit. Autoschommelen tussen twee kranen. Toen de gemeente Noordenveld ook de beelden zag stond voor hen het sein op rood. Jan Noord is er nog chaggerijnig over. ‘We hadden het goed voor elkaar, het was veilig en toen we het uitprobeerden liep het vlekkeloos. Toen kwam er een jurist van de gemeente ons vertellen dat de kranen mogelijk zouden kunnen omvallen en dus was er geen medewerking om een vergunning te krijgen. Ik had wel meer een meedenkhouding van de gemeente verwacht. Maar we maakten geen enkele kans. Met fietsen mag alles, maar komt er zoiets dan hebben ze er al snel de broek van vol. Jammer gewoon.’

Gisteren is het team begonnen met de opbouw van het terrein. Er komt een podium, partytenten, toiletvoorzieningen en een bar met vooral veel flesjes bier. Het vindt allemaal in de openlucht plaats, maar bij noodweer zijn de kapschuren gewoon ook te gebruiken. ‘We kunnen dit jaar tot 02.00 uur doorgaan. Dat is dan wel weer positief,’ merkt Jeroen Strijker nog op. Wie het feest wil mee maken kan via de website kijken waar de kaarten te verkrijgen zijn. Op de avond zelf zijn ze iets duurder. Naast Vangrail is er ook een optreden tussendoor van Ronny Ruijsdaal. ‘We bouwen gewoon een geweldig mooi feestje waar iedereen van kan genieten en daarbij hebben we nog 1 wens ‘mooi weer wordt wel gewaardeerd’.