PEIZE – Donderdag was het exact 60 jaar geleden dat de heer Lap en mevrouw Kosters in het huwelijksbootje stapten. Dus toog wethouder Henk Kosters naar het Peizer echtpaar om hen te feliciteren met hun 60-jarig huwelijk. Uiteraard had de wethouder een leuk presentje mee voor het diamanten echtpaar dat nog altijd zeer gelukkig met elkaar is.