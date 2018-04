Flinke Pink verplaatst vanwege paartje ooievaars

LEEK – De gemeente Leek is druk bezig met het verplaatsen van het Flinke Pink- festival. Twee ooievaars hebben het terrein rondom Podium Nienoord namelijk uitgekozen om een nest te gaan bouwen. Aangezien de dieren beschermd zijn en het bij wet verboden is om de rust van beschermde dieren te verstoren, moet het festival nu uitwijken naar een nieuwe locatie. De gemeente doet er alles aan om een geschikte locatie te vinden, zodat het festival gewoon doorgang kan vinden. Meer hierover in de Krant van 17 april.