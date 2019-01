Gert van Wakeren gaat voor Passieprijs

REGIO – Gert van Wakeren (rechts op de foto) is aangemeld als vrijwilliger die zal strijden voor de landelijke Passieprijs voor vrijwilligers. Gert is verkeersregelaar en mede-coördinator van de groep verkeersregelaars uit Norg. Hij is aanwezig bij tal van evenementen. Als mede-coördinator helpt hij vrijwilligers met het verkeersexamen en werkt hij nieuwe verkeersregelaars in. Hij zorgt ervoor dat alles rond de inzet van de verkeersregelaars bij een evenement goed verloopt. Gert staat altijd klaar voor de vrijwilligersgroep om alle evenementen in goede banen te leiden.

Het maakt niet uit wanneer je Gert belt voor een vraagt of hulp. Hij komt altijd direct in actie. Verkeersregelaars zijn zichtbaar door hun opvallende kleding maar aan de andere kant zijn ze de stille en onzichtbare kracht bij veel evenementen. Zonder verkeersregelaars geen evenement. Naast deze activiteiten is Gert ook vrijwillig docent bij de bibliotheek. Hij verzorgt de ‘Klik en Tik cursussen’, digitaal sterker en eens in de maand heeft hij een digitaal spreekuur. Ook is hij jarenlang vrijwilliger geweest bij het popkoor BSUR uit Groningen als lid van het management (regelen alle optredens, ook in het buitenland, geluid, choreografie). Nog tot en met 8 februari kan eenieder stemmen op de topvrijwilliger uit de Gemeente Noordenveld. Dat kan via www.vrijwilligersprijzen.nl/passieprijs/gert-van-wakeren.