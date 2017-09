Geschiedenis komt tot leven op Nienoord

LEEK – Borg en Museum Nienoord stonden zondag in het teken van het thema Levende Geschiedenis. Vele historische karakters waren rondom de borg aanwezig en de bezoekers konden genieten van leuke demonstraties en activiteiten. De Borg en haar buitenplaats ademden voor één dag de sfeer van de Nederlandse hoogtijdagen in de 17de eeuw uit. Dat werd versterkt door de verhalen uit vervlogen tijden die werden verteld. Ook aan de mensen die wel van spanning en sensatie houden was gedacht. In de tuin was namelijk een echte valkenier aanwezig die een spannende show met roofvogels verzorgde. De Borg van Nienoord waande zich zondag voor even weer terug in de tijd van haar meest markante bewoners.