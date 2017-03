Geslaagd Ot & Sien Bridge toernooi

RODEN – Voor de 26e keer is zaterdag 26 maart de Ot & Sien Café Drive gespeeld. Daarin bridgen meer dan 250 deelnemers in een achttal cafés rond de Brink in Roden om een goede klassering en de daaraan gekoppelde prijzen. Naast het wedstrijd element kenmerkt de Ot & Sien Drive zich door de gezellige sfeer en dito entourage. Ook dit jaar met prachtig voorjaarsweer en dat is best fijn als je ieder half uur naar een ander café moet wandelen waar weer een setje van 4 spellen op je ligt te wachten.

De deelnemers aan de Ot & Sien Café Drive komen uit alle delen van Nederland, maar het grootste deel komt uiteraard uit het Noorden. De deelnemers spelen ’s morgens en ’s middags allen dezelfde 16 geprepareerde spellen. De uitslag van ieder spel wordt door de spelers in de wedstrijdcomputer ingevoerd. Aan het eind van de dag wordt dan automatisch uitgerekend wie deze spellen het beste heeft uitgespeeld. Bij wedstrijden wordt dat uitgedrukt in een percentage. In de praktijk zijn scores boven de 60 procent al erg goed.

Dit jaar is de top 3+ van 26e Ot & Sien café drive:

Leen Wijnstrekers & Jack Schotanus 65% Aly Zwart & Fenny Geersing 64% Gertie Beaufort & Ton Beaufort 62%

De Ot & Sien Café Drive wordt ieder jaar georganiseerd door de Bridge Club Roden, op internet te vinden onder BC Roden. Naast de interne competities, verschillende drives en vrij toegankelijke bridgeavonden in de zomer organiseert BC Roden ook opleidingen voor beginnende, gevorderde en ervaren bridgers. Meer informatie én de volledige uitslag is te vinden op: www.nbbclubsites.nl/club/12022