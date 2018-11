Gevaarlijk afval gedumpt in Een-West

NOORDENVELD – Opnieuw is er afval gedumpt naast de weg Amerika in Een-West, ter hoogte van de motorcrossbaan. Dit keer gaat het om gevaarlijk afval in twee jerrycans, een tiental plastic zakken vol kattengrit, zwart plastic en zeil. Het afval moet op vrijdag 16 november tussen 8 en 11 gedumpt zijn. BOA van de vakgroep handhaving graag weten van wie dit afval afkomstig is. Wie iets gezien heeft, of tips heeft kan dat melden via algemene telefoonnummer 14 050 of via de mail op het adres postbus@gemeentenoordenveld.nl

