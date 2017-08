Gezelligheid troef tijdens Trekharmonicafestival

NUIS – Het was zaterdag goed toeven in en rondom dorpshuis De Vrijborg in Nuis, waar vele harmonicatalenten hun kunsten tentoon spreidden. Tussen 14.00 en 22.00 uur werd er een open podium gehouden, waarbij iedereen die een riedeltje kan spelen zich op mocht geven. Ook in en om museum ’t Rieuw verzamelden muzikanten zich om hun muziek ten gehore te brengen. In de Nederlands Hervormde kerk werden eveneens optredens gegeven en was het genieten voor de aanwezige toeschouwers. Tussen de drie sfeervolle locaties konden bezoekers zich laten vervoeren door ponyhuifkarren. Eén van de vele muzikale hoogtepuntjes van de dag was het optreden van het Tolbert Shantykoor dat maar liefst drie keer het podium betrad op de drie locaties. Het trekharmonicafestival kan ook dit jaar weer terug kijken op een geslaagde editie, waarbij de gezelligheid er aan alle kanten vanaf spatte.