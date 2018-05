GOMOS is de koning van Noordenveld

Norgers schrijven voetbalgeschiedenis

NORG – Heel Noord-Drenthe is vol bewondering over het kampioenschap van GOMOS. De geel-zwarten schreven zondag voetbalgeschiedenis. Nooit eerder speelde een club uit Noordenveld in de eerste klasse. Vier jaar geleden spartelden de geel-zwarten nog rond in de vierde klasse. De hand van ‘Wimsalabim’ (zoals fraai stond geschreven op een spandoek) was duidelijk zichtbaar.

Wim Bakering keek alsof hij water zag branden. Want was Wim nu ‘Antonio, die stoere visser’ uit het officieuze clublied Eleonara? Nee, natuurlijk niet. Niet voor niets hadden spelers hem na de gewonnen wedstrijd een kroon op het hoofd gezet. Wim Bakering als koning van GOMOS. Toch gaf het lied van Jannes, dat door de spelers grijs werd gedraaid, de onderlinge sfeer weer: leuk en vrolijk. Goed, er moest nog wel even gewonnen worden van MKV’29. Ivo Drenth had geen last van spanning: “we gaan gewoon winnen.” Achter het doel hing een reuzenspandoek, met een sneer naar de buren van Roden: ‘Waar Roden moet passen, gaat GOMOS naar de eerste klasse’. Nog voor de wedstrijd werd Eleonora ingezet. Zelfs de dug-out van de gasten was ingebonden met geel-zwarte linten. “Gaat het vanmiddag gebeuren na 73 voetbaljaren?’, riep de omroeper nog. Om eraan toe te voegen: “10 kilometer verderop speelt Stadspark.”. Er was een speciale opkomst geregeld, met de jeugd van GOMOS die een erehaag vormde. Een opening in stijl. Dan de aftrap. Na de eerste balcontacten een trouwe supporter: “is’t nog steeds 0-0? Als de bal erin gaat binnen vijf minuten dan worden het dubbele cijfers, als er voor rust niet gescoord wordt, wordt het moeilijk.” Nou, in de tweede minuut lag de bal al in het net. Ricardo Smit ( de enige niet-Norger in de ploeg) bracht hoog in, de jarige Jannes Siegers lobte net op tijd over de keeper: 1-0. Terwijl de Friese coach meer beleving wilde (bij winst was lijfsbehoud nog mogelijk) begon Ivo Drenth aan een wervelende slalom, die voor de poorten van het doel gestuit werd. GOMOS speelde niet sprankelend. Het tempo was laag. Daarom vuurde Bakering zijn manschappen maar eens aan. Prompt een moeilijke bal van Guido Koolen, waarna Jannes Siegers toch het luchtduel aanging. Na een half uur konden de negenhonderd toeschouwers weer juichen. Met een mooie beweging draaide Drenth weg bij zijn tegenstander en schoot van afstand onhoudbaar binnen: 2-0. Bakering, immer kritisch, kon nu rustig achterover leunen. Na een mooie aanval (Koolen aan de basis, hakbal Joris Adams) kon Jannes Siegers uithalen. Dit keer geen voltreffer. In de verte klonk inmiddels Eleonora alweer. Vijf minuten voor rust ging Ronald Sloots op avontuur. Niemand die hem aanpakte. Het schot was te zacht. Koolen trof met een lage schuiver alsnog doel: 3-0. Inmiddels cirkelde een vliegtuigje boven de Schapendrift. Met erachteraan een spandoek: ‘GOMOS de trots van Noordenveld’. Roden stond voor met 2-0 zodat het feest kon beginnen. Terug naar de wedstrijd, die geen wedstrijd meer was. Nooit is geweest ook. Op de bank werden tussenstanden bekeken. En Job Auwema kon rustig een foto tonen uit een ver verleden. En Auwema vertelde over de zestiger jaren waarin GOMOS een beslissingswedstrijd moest spelen tegen Buitenpost. “GOMOS degradeerde daardoor uit de vierde klasse naar de DVB”. Het kan verkeren. Het publiek veerde op bij een vrije bal van Sloots, die Bart Wielenga met de vingertoppen redde. In de 82e minuut voorkwam de keeper een doelpunt van Jeroen van der Horst, maar was kansloos op de inzet van Drenth: 4-0. Koolen had een fraai slotakkoord: een draaiende bal verdween in het doel: 5-0. Na het laatste fluitsignaal vielen spelers en begeleiders elkaar om de armen. En kregen de schaal uitgereikt. “Schaal?’, vroegen enkele jeugdige supporters zich af. Ja, dat zei alles over deze onvoorstelbare topprestatie. Het feest ging nog een tijdje door. Na de uitreiking volgde nog een heuse huldiging, waarbij Michael Wiese alle spelers en begeleiders naar voren haalde. En zorgde Jasper Boer voor de stemmingsmuziek. Verzorger Erik Lubbers stopt na veertien jaar. “Dit heb ik nog nooit meegemaakt”. Niemand in Noordenveld en omgeving heeft dit eerder meegemaakt. Wiese liet het nog een keer weten. “We gaan niet naar de vierde klasse, niet naar de derde klasse, niet naar de tweede klasse, we gaan naar de eerste klasse!!!”

GOMOS-MKV’29 5-0; Scoreverloop: 2. Jannes Siegers 1-0, 32. Ivo Drenth 2-0, 45. Guido Koolen 3-0, 84. Ivo Drenth 4-0, 90. Guido Koolen; Arbiter: Tempel; Toeschouwers: 900

Opstelling GOMOS: Melvin Koning, Richard Meursing (60. Jeffrey Krul), Ronald Sloots, Ramon Klok, Jan Harm Siegers, Roy Slachter, Ivo Drenth, Ricardo Smit, Jannes Siegers (55. Jeroen van der Horst), Joris Adams (83. Jordi van Esch), Guido Koolen.