Gratis compost op 17 maart

NOORDENVELD – De gemeente doet op zaterdag 17 maart 2018 weer mee met de Landelijke Compostdag. Inwoners van de gemeente Noordenveld kunnen op die dag gratis compost ophalen op drie verschillende locaties. Met deze actie wil de gemeente haar inwoners bedanken voor het goed gescheiden aanbieden van groente-, fruit- en tuinafval (GFT). Hiermee krijgt u uw GFT, verwerkt door Orgaworld BV te Drachten, weer terug, maar dan in de vorm van een nuttig kringloopproduct met een positieve bijdrage aan het milieu.

Compost is een echt kringloopproduct en houdt CO2 vast in de bodem. Door het gebruik van compost helpt u dus mee in de strijd tegen de opwarming van de aarde. Daarnaast is compost een voordelige manier voor het verwerken van gft- en groenafval.

Compost is perfect voor gebruik in de tuin. Deze natuurlijke bodemverbeteraar voedt de bodem en stimuleert de groei van bloemen en planten op een milieuvriendelijke wijze. Ook verbetert compost de structuur van de bodem en zorgt het voor een goede waterhuishouding. Zo ontstaat er een natuurlijke balans in de bodem. Gemengd met tuinaarde is compost geschikt voor alle tuinplanten.

De locaties

De gratis compost is op zaterdag 17 maart te verkrijgen van 08.00 tot 15.00 uur op de volgende locaties:

De Aanleg 4 te Peize;

De Eenerstraat 69 te Norg;

Vlasveen (vanaf industrieterrein de Noordhoek inrijden en via Dwazziewegen uitrijden).

Vergeet niet je afvalpas mee te nemen!

Let op:

Wie belang heeft bij de compost moet zelf met een meegebrachte schep in een meegebrachte zak scheppen of op de meegebrachte aanhangwagen laden. Wij raden u aan er op tijd bij te zijn, omdat de gratis compostactie eenmalig is en daarbij geldt: Op is op.