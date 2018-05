Groningen stopt 100.000 euro in centrumplan Tolbert

TOLBERT – De provincie Groningen stelt 100.000 euro beschikbaar voor het centrumplan van Tolbert. Dit is een aanvulling op de bijdrage van de gemeente Leek voor dit project. Het doel van het project is het toekomstbestendiger maken van de bestaande woningen, de bedrijfspanden en het ondernemerschap in het centrum van Tolbert. Het project draagt daarmee bij aan de leefbaarheid in Tolbert. Wethouder Karin Dekker geeft aan “Ik ben erg blij met de bijdrage van de provincie Groningen. Het centrumplan wordt hiermee mede mogelijk gemaakt. Dit plan versterkt het centrum van Tolbert”.