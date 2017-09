‘Handhaving zegt iedereen, een plek in de middenmoot is mogelijk’

SV Marum

MARUM – Het vlaggenschip van SV Marum is terug in de tweede klasse. Een glorieuze terugkeer. Een nieuw seizoen, een nieuwe competitie. Marum mist een van de smaakmakers, Tom Boezerooy. Verder is de groep vrijwel intact.

“We zijn een week bezig, we hebben drie keer getraind. We zijn vorige week maandag begonnen, het is even weer opstarten. Ik ben niet ontevreden over de opkomst. Er waren 18 man op de eerste training, daarvan zijn er nog twee op vakantie”, schetst trainer Jan Mulder zijn selectie. “We hebben een goede eerste trainingsweek achter de rug. We hebben alles kunnen doen. Het is eerst even wennen aan elkaar. Het is een stapje hoger, we zullen andere accenten moeten leggen. Onze speelwijze gooi ik niet overboord. In het begin zal er aan de conditie worden gewerkt. Ik kies er voor om twee weken echt te trainen, zonder wedstrijden. Marum belegde in de vakantie ook een trainingskamp, in Nijverdal. Dat hield in: ’s morgen trainen, ’s middags een wedstrijd tegen een derde klasser en daarna een ontspannen avond. De volgende dag sportief bezig zijn met een mountainbiketocht. De competitie nadert. Marum komt uit in de vrijwel geheel Friese tweede klasse. FC Grootegast is naast Marum de grote uitzondering. “Ik was er ook voorstander van. Ik ken veel mensen. Ik kom van Broekster Boys. Ik heb een goed beeld van de tegenstanders, dat is voor de spelers positief. Misschien zijn Drentse en Groningse clubs beter, maar in Friesland is meer beleving en dat trekt. En dus al Marum de grens over, naar clubs als Veenwouden, Stiens, Wykels Hallum. De mouwen zullen opgestroopt moeten worden. ”Als je net promoveert zegt iedereen altijd handhaving, maar ik vind dat je je moet kunnen richten op een plaats tussen 6 en 10. In de eerste acht wedstrijden krijgen we te maken met drie promovendi. Het wordt een moeilijke eindfase, met alle topfavorieten. Dat zijn in mijn ogen Broekster Boys, BCV en Leeuwarder Zwaluwen, terwijl ik ook veel van Joure verwacht. Een plek in de middenmoot moet kunnen, vind ik.” Marum start de competitie met een uitwedstrijd naar De Griffioen, in Stellingwerf. De club uit Oosterwolde is de kampioen van 3A, met een punt voorsprong op DWP. Een week later komt Hardegarijp naar de Holten. Hardegarijp belooft een pittige tegenstander, eindigde vorig jaar als derde in dezelfde tweede klasse I. De geel-zwarten staan voor een mooie uitdaging en kunnen geschiedenis schrijven. In het seizoen 2013-2014 eindigde Marum dertiende en dat betekende in het eerste seizoen in de tweede klasse meteen weer degradatie. Het verschil met nu: dit was een Gronings-Drentse klasse. Mulder ziet voordelen in ‘zijn’ geliefde Friese klasse. Al is het alleen om zijn kennis van (tegenstander)zaken.