‘Het is weer een keer wat anders dan een bluesorkestje’

Guacamole Band komt naar Onder de Linden

RODEN – Muziekpionier Joop Hamming is sinds vorig jaar bezig aan een nieuw avontuur. De Rodense muzikant stort zich met drie andere bandleden op het Tex-Mex genre. Met de ‘Guacamole Band’ – een band bestaande uit vier heren getooid met cowboyhoed – treden zij aanstaande zondag 10 juni op in café Onder de Linden. Joop zou Joop niet zijn als hij de historie van de Tex-Mex niet zou uitleggen en ondertussen even een lesje muziekgeschiedenis zou geven.

‘Tex-Mex is een muziekstijl uit de grensstreek tussen Texas en Mexico, ontstaan uit diverse dansstijlen zoals de bolero en ranchero’, begint Joop. ‘In de jaren ’90 werd deze muziekstijl zeer populair. Ik denk dat veel mensen de muziekstijl wel herkennen, maar de benaming niet weten. Als ik bijvoorbeeld namen noem als Freddy Fender en Rowwen Hèze, dan gaat er bij mensen een belletje rinkelen’, vervolgt hij. Zelf kwam Joop in aanraking met Tex-Mex, door de band Texas Tornados die verscheidene malen in de stad Groningen optraden. ‘Traditioneel wordt deze muziek gespeeld door gitaar, basdrums en knopaccordeon. In ons land heb je twee bekende bands: Rowwen Hèze en Caramba, waarin Jos Linzen speelt’, zegt Joop. Het genre is volgens hem niet direct heel bekend, al zijn de deuntjes heel herkenbaar. ‘Tex-Mex heeft een melodie en ritme die de stemming op elk partijtje weet te verhogen. Ondanks dat ik zelf uit de rock ’n roll kom, heb ik dit genre altijd al willen spelen.’

De Guacamole Band is nu al een jaartje actief en bestaat – naast drummer Joop – uit Irwig de Vos (accordeonist), Roeland Drewes (basgitaar) en Herald Schokker (gitarist). De band is inmiddels op elkaar ingespeeld, laat Joop weten. Daarnaast stonden ze al op het bekende sixties festival in de Oliemolen te Groningen. ‘Het publiek reageert enthousiast’, zegt Joop. Dat is niet zo verwonderlijk voor een band die haar naam ontleend aan een pittige Mexicaanse dipsaus. ‘We willen pit, plezier en power uitstralen’, lacht Joop.

Naast de Guacamole Band, treedt Joop op met Johnny Dynamite en the 4 Men. Een rock ’n roll band die de klassieke rock ten gehore brengt. ‘Dat loopt boven verwachting. Dat heeft onder andere te maken met onze doelgroep, de babyboomers. Daar zijn er genoeg van. We kunnen heel vaak optreden, maar zijn niet in staat ieder optreden aan te pakken. Drie man van de band zijn namelijk al boven de zeventig’, zegt Joop.

Het viel de Roder drummer op dat mensen die de muziek van The Javelins (een bekende band in het Noorden des lands, waar Joop lange tijd deel van uitmaakte) goed vonden, ook hielden van Tex-Mex muziek. ‘Tex-Mex is onder artiesten een kleine stroming, maar het is hele toegankelijke muziek. En het is een keer wat anders dan een bluesorkestje. Blues is hartstikke mooi hoor, maar er zijn zoveel bluesbands tegenwoordig…’

Goed, terug dan naar het optreden van de Guacamole Band bij café Onder de Linden. Het is de bedoeling dat het een Mexicaanse namiddag gaat worden. Met hamburgers, tortillas, taco’s en Mexicaans bier, moet dat lukken. Tel daarbij het optreden van de Guacamole Band op en er wacht de bezoekers een topdag. ‘Hopen dat het weer meespeelt, dan komt het helemaal goed’, meent Joop. Sowieso is de drummer een groot voorstander van muziek op de zondagmiddag. ‘Dat moet een gegeven worden. Er zijn maar weinig kroegen in de buurt, waarbij er iedere zondag muziek is. Dat is jammer, want je kunt er echt wat van maken. Iedere zondag livemuziek: als dat eenmaal aan bekendheid wint, heb je als horecagelegenheid goud in handen.’

De Guacamole Band zal op 10 juni rond een uur of vier spelen bij Onder de Linden. Entree is gratis. Kijk voor meer informatie op de Facebookpagina van de Guacamole Band.