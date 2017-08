‘Het Noordscheveld is een prachtige plek om te recreëren’

Mens en natuur dichter bij elkaar door Natuur- en Landschapsboerderij

NOORDENVELD – Een uniek project op een unieke plek: een natuur- en landschapsboerderij op het Noordscheveld, het natuurgebied tussen Norg en Donderen. Als het een beetje meezit kan er komend najaar gestart worden met de ontwikkeling van het gebied met het meest gevarieerde landschap van Noordenveld. De Natuur- en landschapsboerderij bestaat uit een publiek gedeelte met horeca en een ruim terras, een bedrijfswoning en een nieuw beheerkantoor voor Staatsbosbeheer. Initiator van het project, ondernemer en natuur- en landschapsdeskundige Peter van Wijk gebruikt de 2000 jaar oude raatakkers die nog ten dele zichtbaar zijn als principe om het gebied een nieuwe invulling te geven én te voorzien van een functie die past bij de huidige tijd.

Als natuur- en landschapsdeskundige was Peter van Wijk samen met zijn vrouw Marianne al jaren op zoek naar een geschikte locatie waar je natuur op een andere manier kunt beleven. De natuur kunt gebruiken voor (persoonlijke) ontwikkeling. Leren door te doen in een fijne omgeving. ‘Als wij samen een bedrijf zouden beginnen, hoe zou dat dan eruit zien?’, stelde hij zijn echtgenote (die in de zorg- en welzijnssector werkt) op een dag de vraag. Dat moest een combinatie van natuur en welzijn worden, zoveel was duidelijk. Het werd het vertrekpunt voor het project. Van Wijk benaderde verschillende instanties. Samenwerking moest de basis vormen. Alleen een bedrijf starten tussen hekken met vaste openingstijden was geen optie. “Ik zocht een plek met voldoende energie en mogelijkheden. Aaldrik Pot van Staatbosbeheer belde me uiteindelijk: ‘ik heb een plek, maar niet de meest gemakkelijke. Er zijn wel kansen’, zei hij er onmiddellijk overheen.” Defensie had er munitiedepots. Tien jaar geleden zijn ze vertrokken. Die depots zijn nu in gebruik door Boerderij Prins, als dagbestedinglocaties. Een ander depot wordt gebruikt door het theatergezelschap van de Peergroup. Toen in 2013 negentig procent van het bos door een storm omwaaide, ontstond er mogelijkheid voor verdere ontwikkeling.

Meer dan 50 gesprekken voerde Peter van Wijk. Zonder vooropgezet plan: de mogelijkheden en ideeën voor ontwikkeling van het gebied moesten spontaan ontstaan, vond de ondernemer die afgestudeerd is landschapsdeskundige. Samen met Staatsbosbeheer, gemeente, Boerderij Prins en de Peergroup bedachten ze een uniek project op een even zo unieke locatie: een natuur- en landschapsboerderij naast het Donderboerkamp. “Tijdens de gesprekken kwamen we erachter dat Theehuis de Bosrand te koop stond. Marianne en ik hebben het vorig jaar oktober samen gekocht. Met de bedoeling om het op termijn te verhuizen naar de overkant. Ook Staatsbosbeheer werd zó enthousiast, dat zij een graag een nieuwbeheergebouw willen op deze plek. Nu zit de eenheid Veenhuizen en Langelo in een boerderij in Langelo, niet echt een ideale situatie. Een beheerkantoor met een informatie- en educatiecentrum midden in de natuur. Hoe mooi kan het zijn?” Het is de bedoeling dat deze functies in drie afzonderlijke gebouwen worden gerealiseerd.

Raatakkers

Noordscheveld heeft veel mogelijkheden. Nergens zie je een gevarieerder landschap dan hier: een beekdal, esgronden, bosgebied en heidevelden, weet Van Wijk. “Een prachtige plek om te recreëren. Samen met Staatsbosbeheer hebben we het gebied bestudeerd. De voorname rol die de mens hier heeft gespeeld namen we mee. Het gebied kent namelijk een enorm rijk verleden. Zo kwamen we op de raatakkers, stukjes land van 30 bij 30 of 50 bij 50 meter. Vierkante stukken, afgegrensd door walletjes, meer dan 2000 jaar geleden aangelegd door boeren om gewassen op te verbouwen. Er zijn mensen die denken dat ze over grafheuvels fietsen, maar dat zijn dus de wallen van de oude raatakkers. Het formaat is handig; niet te groot, niet te klein. Daar wilden we iets mee doen. Die raatakkers vormden de basis voor de ontwikkeling van het gebied met de omgewaaide bomen, een oppervlak van ongeveer 5 hectare. Partijen kunnen er iets ontwikkelen voor bepaalde tijd, is het idee. Binnen voorwaarden uiteraard. Zo moet het plan passen binnen de voorwaarden van Natuurbescherming. Een kartbaan komt er niet, maar een fysiotherapeut die niet langer in een zweterig behandelkamertje wil zitten maar de oefeningen liever in een natuurlijke omgeving doet zou een optie kunnen zijn. Ook een studieveld behoort tot de mogelijkheden. Plantensoorten die onder druk staan zou je er kunnen laten groeien. Vakken gebruiken als proefveld, testen welke ondergronden er voor bepaalde soorten het meest geschikt zijn. Of een ‘speelnatuur’ zou een heel geschikte zijn, een plek waar kinderen hutten kunnen bouwen.” Iedereen die ideeën heeft kan ze posten op een speciaal daarvoor bestemd bord dat hangt bij het Theehuis.

De locatie van de toekomstige natuur- en landschapsboerderij ligt in het Natuurnetwerk Nederland (NNN), de voormalige Ecologische Hoofdstructuur. Daarom is compensatie van de NNN nodig, iets waar de provincie haar goedkeuring voor moet geven. Ter compensatie voor het publieke horecagedeelte en de bedrijfswoning moeten de initiatiefnemers de oude locatie van het theehuis de Bosrand aan de overkant van de straat na de sloop natuurlijk inrichten. Staatsbosbeheer moet ter compensatie van het kantoor de voormalige tennisbanen bij het Mensingebos verwijderen en natuurlijk inrichten, is de uitkomst van het overleg met de provincie. Het is de bedoeling dat na de zomervakantie het nieuwe bestemmingsplan wordt vast gesteld. De raad buigt zich in september over het voorstel. Van Wijk hoopt aankomende winter de grond bouwrijp te kunnen maken. “Met de natuur- en landschapsboerderij kunnen we het gebied onder de aandacht brengen dat zóveel waarde heeft.”