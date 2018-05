NORG – Op een zonovergoten Sportpark Schapendrift was het genieten afgelopen zondag. Het geel-zwarte vlaggenschip van de club pakte de titel in de tweede klasse K. Door met 5-0 te winnen van laagvlieger MKV, promoveert GOMOS als eerste Noordenveldse club naar de eerste klasse. Een historische overwinning dus, in een verder wat gezapige wedstrijd. Het zal de Norgers verder een zorg zijn. Tot in de late uurtjes werd het kampioenschap gevierd met de trouwe aanhang. GOMOS is eerste klasse!