‘Hotel Restaurant het Wapen van Drenthe, Actief Veenhuizen of toch Alida’s Smulpaleis?’

Genomineerden Ondernemersprijs 2017 bekend!

REGIO – Het was spannend donderdag. Dé dag dat de genomineerden voor de Ondernemersprijs 2017 bekend werden gemaakt en persoonlijk op de hoogte werden gesteld door wethouder Henk Kosters. Op voordracht van de Commissie van Aanbeveling, heeft het college van burgemeester en wethouders drie bijzondere bedrijven uit de gemeente Noordenveld genomineerd. Vanuit de aspecten werkgelegenheid, innovatie en maatschappelijke betrokkenheid hebben de ondernemers mooie prestaties laten zien, vindt de commissie. De genomineerden zijn: Hotel Restaurant het Wapen van Drenthe, Actief Veenhuizen en Alida’s Smulpaleis.

Het Wapen van Drenthe

Hotel restaurant ‘Het Wapen van Drenthe’ is al jaren niet meer weg te denken uit het hart van horeca Roden. De familie de Vries timmert nog steeds, met heden ten dage zoon Bart aan het roer, verfrissend aan de weg met vernieuwende concepten. Dat dit niet onopgemerkt is gebleven mag blijken uit het feit dat het bedrijf de afgelopen twee jaren is uitgeroepen tot beste terras van Drenthe. Samen met moeder Dineke en 14 medewerkers zoekt Bart vooral de samenwerking met lokale ondernemers in het aanbod van diverse arrangementen en de organisatie van onder andere ‘Festival Roden Proeft’ en diverse andere aansprekende culinaire evenementen. Het Wapen van Drenthe streeft er naar in de keuken met zoveel mogelijk verse, regionale producten te werken. Als actief bestuurslid van De Zakenkring steekt Bart graag samen met een aantal collega ondernemers de handen uit de mouwen om van het centrum van Roden een bruisend en kloppend (horeca) hart te maken.

Actief Veenhuizen

Het jonge stel Duncan Stavers en Maaike Linschoten verruilt in 2013 het overvolle Westen voor het pittoreske Veenhuizen om er hun droom waar te maken. Actief Veenhuizen! Een onderneming, gespecialiseerd in het bedenken, organiseren en begeleiden van allerlei avontuurlijke in- en outdoor activiteiten en arrangementen in en om het voormalig ‘leprozenhuisje’ in Veenhuizen. Samen met inmiddels 14 medewerkers exploiteren Duncan en Maaike onder andere ‘het Klimbos’, worden informatieve GPS- en ATB tochten georganiseerd en kan jong en oud er boogschieten en abseilen, maar ook spelprogramma’s volgen, waarbij gebruik wordt gemaakt van outdoor activiteiten en/of de geschiedenis van Veenhuizen. Om een gevarieerd aanbod te kunnen bieden wordt bij de organisatie van de activiteiten veelal de samenwerking gezocht met de diverse overige recreatieve ondernemers in het dorp zoals het Gevangenismuseum, Bierbrouwerij Maallust, het Verenigingsgebouw of Hotel Bitter en Zoet. Hoe groot de groep ook is en wat de wensen ook zijn, nee verkopen is geen optie voor Duncan en Maaike. Op jaarbasis ontvangt het bedrijf inmiddels ruim 5000 bezoekers.

Alida’s Smulpaleis

Wat in 1996 ooit begon met een snackwagen, is inmiddels uitgegroeid tot een waar horeca imperium aan de Kanaalstraat. Als echte ondernemers weten Alida van Dellen en Jan Willems samen met 22 medewerkers mogelijkheden en kansen te zien en keer op keer om te buigen naar successen. Nadat er een reeks van aansprekende prijzen in de wacht werden gesleept, ontving het bedrijf in 2015 zelfs de titel ‘Nummer 1, beste cafetaria van Nederland’. Met kwaliteit en duurzaamheid hoog in het vaandel, wordt voornamelijk gewerkt met verse streekproducten en zoveel mogelijk biologisch afbreekbare materialen. De hamburger wordt bereid van Blakenvelder rundvlees uit de streek, een lokale aardappel dient als basis voor de populaire verse friet en plaatselijke aardbeien vormen het hoofdbestanddeel van de milkshake. Jan ziet het als een grote uitdaging als leermeester zijn kennis over te brengen op zijn medewerkers en hen volop te betrekken in de bedrijfsvoering. Het gevoel van betrokkenheid bij zijn medewerkers is dan ook zeer groot. Het ondernemerspaar zoekt en vindt veelvuldig de samenwerking met collega ondernemers. De recente initiatieven om samen met buurondernemers de ontwikkelingen op de vrijetijdsboulevard een duwtje in de rug te geven is hier een mooi voorbeeld van. Jan Willems toonde zich blij met de verrassing net voor de welverdiende vakantie van het ondernemerspaar. Alida’s Smulpaleis is van 22 tot en met 30 augustus gesloten om daarna reikhalzend uit te kijken naar de onthulling van de Ondernemersprijs 2017 op vrijdag 22 september tijdens de opening van de Jaarbeurs van het Noorden.