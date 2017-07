Ids Dijkstra directeur Kielzog Theater en Kunstencentrum Hoogezand

NOORDENVELD – Ids Dijkstra is benoemd tot nieuwe directeur van Kielzog Theater en Kunstencentrum in Hoogezand. Hij is afkomstig van Landgoed Mensinge (theater, cinema, brasserie, museum) in Roden. Daarvoor was hij Hoofd Bedrijfsvoering bij Schouwburg de Lawei in Drachten. Ids Dijkstra (49) is afgestudeerd Econoom en Cultuurwetenschapper. Daarnaast is hij Cultureel Ondernemer pur sang.

Ids Dijkstra start officieel op 1 september met zijn werkzaamheden. Maar hij maakt van de zomervakantie gebruik om alvast in te werken. Aan hem de taak om het zojuist verzelfstandigde theater en kunstencentrum uit te bouwen tot een begrip in de nieuw te vormen Gemeente Midden-Groningen. Van hem wordt verwacht dat het Kielzog toegankelijker wordt voor brede bevolkingsgroepen. En dat het als merk in de markt wordt gezet en een eigen plek verwerft in Oost-Groningen. Daarnaast wordt verwacht dat het Kielzog (nog) meer gaat doen aan onderwijs en educatie.

Ids Dijkstra is er in korte tijd in geslaagd om van het Landgoed Mensinge een begrip te maken bij de inwoners van Roden en wijde omtrek. Daarnaast wist hij de banden met cultuurliefhebbers, cultuurinstanties en ook het zakenleven aanzienlijk te verstevigen. Hij staat bekend als iemand die met creatieve, maar ook praktische oplossingen weet te komen. Hij heeft veel ervaring met het opzetten van nieuwe initiatieven. Dat kan hem bij het Kielzog goed van pas komen.