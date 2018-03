‘Ik moet er soms voor waken dat het de grote Wiese-show wordt’

Ambitieuze presentator is stiekem een beetje werkverslaafd

NORG – Langzamerhand begint hij al een bekende Noordenvelder te worden. De 35-jarige Michaël Wiese uit Norg presenteert menig evenement, waaronder de befaamde Murphy’s quizzen in Café Zwaneveld en dit jaar de Drenthe200 en het ‘Sportgala van Noordenveld’. Het levert hem bekendheid op, al moet je daar natuurlijk mee oppassen. ‘Voor hetzelfde geld liggen je jeugdzonden op straat.’

In Hotel Karsten zit Michaël achter een cappuccino en een appelgebakje. Het is immers zaterdagochtend. ‘Hij is nog lekker warm’, bromt de rossige Norger tevreden. Deze ochtend had de markante Wiese, die zeker in Norg erg bekend is, wel even tijd voor een afspraak. ‘Ik ben eigenlijk druk aan het verhuizen. Niet dat ik zelf de technische dingetjes doe hoor, dat laat ik aan de experts over. Maar er moet natuurlijk wel wat gebeuren.’

Michaël is een geboren Norger. ‘Je kunt wel zeggen dat ik verknocht ben aan Norg, ja’, zegt hij. Het is dan ook niet verwonderlijk dat hij niet naar een andere plaats verhuist, hoewel dat wellicht toch handiger is. Michaël is namelijk werkzaam voor een taxatiebureau. Hij is daar manager taxaties en taxeert de WOZ-waarde van allerhande onroerende goederen, zoals bijvoorbeeld woningen en bedrijfspanden, maar ook complexere objecten zoals pretparken, verpleegtehuizen en NAM-locaties. Momenteel is hij onder andere werkzaam voor de gemeente Zoetermeer en dan is dat nogal een trip vanuit Drenthe. ‘Mijn oma woont nog dichterbij en die woont in Duitsland’, lacht Wiese. Naast zijn werkzaamheden voor het taxatiebureau, geeft hij les aan de Hanzehogeschool. Geen misselijke banen, om het zo maar te zeggen. Aan intelligentie geen gebrek, al zullen veel bekenden van Michaël toch wat verrast zijn over zijn professie. Als presentator staat hij namelijk bekend als grappenmaker en flapuit, die de grenzen van het humoristische opzoekt. En daar wel eens overheen gaat, beaamt hij. ‘Dat hoort er een beetje bij en dat maakt het ook leuk’, zegt Wiese. Het verbaast hem niet dat mensen zich maar moeilijk kunnen voorstellen dat hij zo serieus met zijn werk bezig is. ‘Dat snap ik. Maar jij dacht toch niet dat ik in een serieuze vergadering met een aantal ambtenaren van de gemeente Zoetermeer opeens een platte grap maak? Ik kan best een uur lang serieus zijn. Tijdens zo’n gesprek gaat de knop om. Dan bijt ik even op mijn tong. De grappen die ik dan bedenk, vertel ik als ik terug ben op het kantoor.’

Ook bij voetbalvereniging GOMOS staat Michaël bekend om zijn scherpe humor. ‘Ik heb vanaf de jeugd bij GOMOS gevoetbald, vooral als keeper. Ik viel niet per se op vanwege mijn talent. Sinds mijn achttiende zat ik in al in het jeugdbestuur van de club. Ik ben ook een tijdje keeperstrainer geweest, maar dat was niets voor mij dat trainen. Dan zie ik ze weer op dat veld staan met een temperatuur van min zes. Dat is niks voor mij.’ Het kon eigenlijk niet uitblijven, of Wiese zou in het bestuur van de geel-zwarten komen. ‘Van het één komt het ander. Als je vanaf je achttiende in de organisatie van de club zit, kun je er op wachten dat je uiteindelijk in het bestuur komt.’ Michaël was zelfs nog een tijdje interim-voorzitter. Dat was nadat het oude bestuur was afgetreden. Samen met Reint-Jan Auwema en Rikus Koopman kwam Michaël toen in het bestuur. In die tijd begon hij gesprekken met leden van de club vaak met de woorden ‘Ik, de voorzitter…’. Gekscherend bedoelt uiteraard. ‘Dat was best aardig, maar ik ben blij dat ik geen voorzitter meer ben hoor’, zegt Michaël over die tijd. Albert Drenth volgde hem op. ‘En dat loopt uitstekend’, vindt hij.

Inmiddels is de goedlachse Wiese minder vaak in het dorp te bekennen. ‘Vroeger kwam ik vaker in de kroeg, dat klopt. Tegenwoordig ben ik ’s weekends vaak voor mijn werk bezig. Ik vind het dan ook fantastisch. Of ik een beetje werkverslaafd ben? Ja, dat denk ik wel. Eerder ging ik met een goede kameraad op vrijdagavond af en toe naar Sneek. Maar dan was je hele zaterdag weg. Tegenwoordig doe ik dat nog zelden.’ Desondanks blijft de Murphy’s Quiz bij Café Zwaneveld vaste prik. ‘Eén keer in de maand. De quiz zijn wij dik tien jaar geleden begonnen met ongeveer tien teams. Tegenwoordig zitten er veertig tot vijftig teams per keer. Ik wil niet arrogant overkomen, maar dat is mede dankzij mijn presentatie. We hebben een goede quiz en we presenteren die met humor. Daarom is die quiz zo’n succes.’ Tijdens deze avonden hoeft Michaël minder op zijn tong te bijten dan doordeweeks. ‘Ik kan natuurlijk niet alles zeggen wat ik wil, maar wel heel veel’, lacht hij. Daarbij is het zaak om niet te overdrijven. ‘Ik moet er soms voor waken dat het de grote Wiese-show wordt. Het moet niet uit de hand lopen, het blijft altijd een georganiseerde chaos.’

De grote Wiese-show bleef uit tijdens het Sportgala van Noordenveld, dat Wiese dit jaar voor het eerst mocht presenteren. ‘Dat vond ik een hele eer, zonder gekheid. Ik ben een presentator die het liefst niets voorbereid, maar dit keer moest ik wel. Voorafgaand had ik wat zenuwen, want het is een groot ding. De naam ‘Wiese’ staat toch tussen een mooi rijtje presentatoren!’

Naast zijn drukke baan en zijn hobby als presentator, is Michaël fervent PvdA’er. ‘Dat zoekt niet iedereen achter mij’, lacht hij. Dan plots serieus: ‘Ik ben PvdA’er, omdat ik vind dat iedereen die iets wil maar dit niet kan, geholpen moet worden. Ik heb sympathie voor hen die iets willen doen, ondanks dat dit voor hun moeilijk lijkt. Als ik mensen zie die het moeilijk hebben, dan trek ik mij dat aan. Dat verwacht je misschien niet van me, maar het is wel zo.’ Binnen de PvdA-fractie maakt Wiese doorgaans indruk. De ene keer vanwege zijn scherpe humor, de andere keer omdat hij inhoudelijk toch écht wat te vertellen heeft. Vandaar dat hij meermaals gevraagd is of gemeenteraadslid niets voor hem is. ‘Dat is momenteel geen optie en ik heb die ambitie eerlijk gezegd ook nog niet. Aan de andere kant sprak de manier van Auwema mij ontzettend aan. Hij deed het anders, dat vond ik mooi.’ Desondanks ziet hij zichzelf niet zo snel in de gemeentelijke politiek actief worden. ‘Ik heb een hekel aan het afbranden van elkaar. Daar zou ik nooit aan mee willen doen. Andermans gedachtegoed belachelijk maken vind ik niks’, zegt hij. ‘Daarnaast komt je privéleven toch op straat te liggen als je de politiek in gaat. Zeg nooit ‘nooit’, maar ik zie mezelf niet zo snel de gemeenteraad ingaan.’

En dan valt de praatgrage presentator even stil. ‘Jaaahaaa, wat kan ik praten hè?’, lacht hij. Hij kijkt op zijn mobiel. Hoog tijd om weer in zijn nieuwe huis bezig te gaan. ‘Even kijken hoever de heren zijn’. Maar niet voordat hij zijn ambities nog uitspreekt. ‘Ik wil de beste worden in de WOZ- en taxatiewereld. Dat lijkt misschien hoog gegrepen, maar je vraagt me toch naar mijn ambities? Een taxatiegoeroe, ik ben al een eind op weg!

Dat gaat misschien moeilijk worden, maar je vraagt me toch naar mijn ambities? Een taxatiegoeroe, haha.’

Een wereldreis na mijn huidige masterstudie (Real Estate) sluit ik niet uit. Gewoon een week of zes op vakantie met mijn vriendin Mirella, maar zeg dat maar niet tegen mijn werkgever. En op het gebied van presentatie? Nou, als de Formule1 naar Assen komt, wil ik het presenteren!’.