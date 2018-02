‘Ik verwacht dat we donderdag kunnen schaatsen’

ALTEVEER- Voorzitter Abel Mulder van IJsvereniging RAS is optimistisch: donderdag of vrijdag wordt er geschaatst op de mooiste natuurijsbaan van Nederland, daar is hij van overtuigd. Al valt er op zaterdag nog geen ijsdikte te meten, de plas ligt nog voor een groot deel open, een grote schare vrijwilligers hangt de feestverlichting rond de baan gewoon op. Want Mulder voorspelt een koude wind uit Rusland, die als het een beetje meezit de ijsbaan in Alteveer volledig dicht blaast. “Alleen de zon kan nog spelbreker zijn. ’s Nachts vriest het al behoorlijk en de komende dagen zou de temperatuur ook overdag niet boven nul uitkomen. En dat moeten we hebben. Wij breiden ons er in ieder geval op voor. Het is hier altijd een happening. Behalve schaatsbaan is het hier ook net een dorpshuis. Mensen komen hier voor koek en zopie en gezelligheid.” Bekijk ook het FILMPJE op de website en Facebookpagina van de Krant.