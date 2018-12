‘Ik voel mij gelukkigste meisje van de wereld’

Hartenwensen komen uit!

RODEN – De herfst van 2015. Voor Aya een tijd om nooit te vergeten. Die herfst zorgde voor een omslag in haar leven. Zonder ouders, broertje en zusje vluchtte Aya Hasan drie jaar geleden met haar tante vanuit Syrië naar Nederland. Ze belandde in Leek, bij de noodopvang in de Topsporthal. Een ontmoeting met Emma Vogel –de moeder van de inmiddels beroemde acrogymster Demi Vogel- veranderde haar leven voorgoed. Emma ontfermde zich over het toen 9-jarige meisje en zorgde ervoor dat ze twee jaar later herenigde met haar moeder, broertje en zusjes. Aya woont nu met haar familie in Roden. Ze is, zegt ze zelf, ‘het gelukkigste meisje van de wereld’. Nu ook nog eens haar hartenwens –spullen voor haar kamer- in vervulling gaat, kan haar geluk niet op. Ook Amber Feijen uit Tolbert zag haar wens uitkomen: lekker met haar familie smullen bij Wereldrestaurant Breed in Leek.

Dat Aya ongelofelijk veel geluk heeft gehad beseft ze zich maar al te goed. “Allemaal dankzij haar”, roept het meisje uitbundig terwijl ze Emma Vogel midden in een volle HEMA in de armen vliegt. “Ik voel me heel erg thuis in Roden. Ik zit op CBS de Parel en heb heel veel leuke vriendinnetjes die allemaal voor mij opkomen. Ik voel mij het gelukkigste meisje van de wereld.” Normaal gesproken staat de herfstvakantie bij de Vogels standaard voor een tripje naar een lekker warm oord. Zo niet in 2015. “Toen we hoorden dat de Topsporthal als noodopvang fungeerde voor vluchtelingen besloten we daar naar toe te gaan. Een week lang hebben we met kinderen geknutseld, kralen geregen en gesport. Aya viel meteen op. Hoewel we geen woord konden wisselen en de vertaal-app niet werkte kwam ze steeds weer naar ons toe. Een week lang trokken we met elkaar op. Die week heeft ook ons leven veranderd. Na de noodopvang werd Aya overgeplaatst naar een tentenkamp in Nijmegen. Een vreselijke toestand daar. Met kerst hebben we haar opgehaald, samen met haar nichtjes en neefjes. Krijgt ze tenminste goed eten en kan ze wat tot rust komen in een fatsoenlijk bed, bedachten we. Het heeft lang geduurd voordat we erachter kwamen dat ze gevlucht was met haar tante. Dat haar ouders, broertje en twee zusjes niet mee waren. De taal was echt een barrière. Toen we gewaar werden dat ze helemaal alleen was, hebben we alles in gang gezet. Vorig jaar mei is ze met haar familie herenigd. Het gezin spreekt vloeiend Nederlands en haar moeder doet het zo goed, dat ze al heel snel een baan had.”

Aya straalt. Vanmiddag mag ze lekker shoppen. Voor 125 euro nieuwe spullen voor haar kamer uitzoeken. Niet veel later werd de vreugde nog groter, toen eigenaar Offringa van de HEMA meedeelde er nog eens 25 euro bij te doen. Ze is deze week al een paar keer bij het warenhuis wezen kijken, weet Emma. “Ze zit er vol van. Al zou ze het liefst spullen uitzoeken voor anderen. Dat is ook wie ze zijn. Hartelijk. Lief voor anderen. Je bent altijd welkom daar. Aanschuiven kan altijd. Haar moeder is nu pizza’s aan het bakken. Aya is gisteren twaalf geworden en om vijf uur geeft ze een feestje voor haar vriendinnetjes. Ondertussen rent ze van schap naar schap, gevolgd door hartsvriendinnen Demi en Fabiënne. Een lekker zachte roze onesie, schrijfspullen voor op haar bureau, een lampje, een kleed; er gaat van alles in de winkelmand. Demi houdt heel handig met haar telefoon het bedrag in de gaten. Na een minuut of twintig staat de teller op 150 euro. Een stralend meisje loopt met twee volle tassen de deur uit. Hier worden we op de redactie van de Krant ieder jaar opnieuw blij van. Dit is waarvoor de Hartenactie bedoeld is. Net als het nobele goede doel van Aya: Save the Children, de organisatie die zich bekommert om het lot van kinderen in burgeroorlogen. Hard nodig, wanneer je bedenkt dat de burgeroorlog in Jemen al 85.000 kinderlevens heeft gekost.

Blij is ook Amber Feijen uit Tolbert. Ook zij zag haar wens in vervulling gaan. Best een bijzondere voor een meisje van zeven jaar. Want als je nou echt helemaal iets voor jezelf mag kiezen, waar ga je dan naar toe? Naar de eerste de beste speelgoedzaak toch? Nou nee. Amber wenst een lekker dinertje bij Wereldrestaurant Breed in Leek. Om samen met haar papa, mama, broertje zus en zusje lekker te smullen. En omdat ze zo van lekker eten houdt, gunt ze de kinderen die afhankelijk zijn van de voedselbank ook iets lekkers met kerst. U raadt het: de 250 euro gaat naar de Voedselbank Noordenveld – Leek.

De derde gelukkige winnaar van de Hartenactie is een complete schoolklas. Want dat kan ook, als groep een wens insturen. CBS de Regenboog in Tolbert deed het. Hun wens? Een gezellig uitje met de voltallige groep 3b/4. En omdat ze vinden dat elk kind mee moet kunnen doen heeft de groep Nationaal Fonds Kinderhulp tot goed doel gebombardeerd. De organisatie vergoedt onder andere fietsen en zwemlessen voor ouders die dat niet kunnen betalen. Volgende week woensdag gaat het klassenuitje in vervulling. Wat dat is, houden we nog even geheim. Dat lees je volgende week in de Krant. Wordt vervolgd dus!