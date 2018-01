In beeld – Michaël Wiese

NORG – Het Sportgala van Noordenveld heeft een nieuwe presentator. De alom bekende Michaël Wiese uit Norg gaat het spektakel op 27 januari van commentaar voorzien. Daarmee mag de excentrieke Wiese nog maar eens een prachtig evenement op zijn palmares bijschrijven, nadat hij eerder al de Drenthe 200 en de Samenloop voor Hoop heeft gepresenteerd.

Wiese heeft er zin in, zo meldt hij. ‘Het Sportgala presenteren is toch wel een dingetje hè. Zonder gekkigheid, het gala is al door een aantal grote namen gepresenteerd. Neem nou Evert ten Napel, Carrie ten Napel en Karin Mulder; allemaal grote namen. Ik heb altijd al gezegd dat het mij mooi zou lijken om het Sportgala te presenteren. Ik vind dat echt gaaf. Een eer, durf ik wel te stellen.’

Aan enthousiasme geen gebrek bij Wiese, die het Sportgala goed kent. ‘Ik heb het gala een paar keer medegeorganiseerd. Dat is natuurlijk wel een voordeel. Wat ik als presentator toevoeg aan het gala? Nou, in ieder geval een hoop enthousiasme en een positieve sfeer. Dat zijn toch wel mijn sterke punten als presentator.’ Hij raakt er haast niet over uitgesproken, die Michaël Wiese. Het aftellen naar 27 januari is voor deze lokale bekendheid in ieder geval begonnen.