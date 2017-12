Indrukwekkende lichtjesavond Midwolde

MIDWOLDE – Afgelopen zondag werd bij de Kerk van Midwolde een lichtjesavond gehouden. Tijdens de lichtjesavond, werden er kaarsen overleden om zo overleden kinderen te herdenken.

De Kerk van Midwolde was het ideale decor voor de lichtjesavond, die dit jaar druk bezocht werd. Dankzij de kaarsen, die in de duisternis een zee van licht waren, was het aangezicht van de bijeenkomst erg bijzonder. Het was al met al dan ook een emotionele avond, waarbij overleden kinderen op een passende manier herdacht werden.

De lichtjesavond viel samen met ‘Wereldlichtjesdag’, waarop er ieder jaar wereldwijd kaarsen worden ontstoken om overleden kinderen te herdenken.

Gasterij Inkies bood de deelnemers van de bijeenkomst na tijd een kopje koffie of thee aan.