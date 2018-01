PEIZE – Ivor Osgerby Bishop woont al meer dan 20 jaar in Peize. De oud-straaljagerpiloot schreef onder zijn schrijversnaam Victor Cate een avonturenroman in zijn Engelse moedertaal. In The Ashurst Heritage heeft hij zijn vliegeniersavonturen in Oost-Europa verwerkt. Hij was lange tijd piloot op een straaljager en testpiloot. Vliegtuigen en Rolls Royce dragen bij aan het avontuur. Drie delen bij elkaar tellen bijna 900 pagina’s geweld, moord, spionage, omkoping, wodka, sex, en een greep naar de macht door politici en ondernemers. In de loop van het verhaal verschuift het focus naar sociale betrokkenheid en hervorming van democratische systemen.

In The Ashurst Heritage is voor de aandachtige lezer Vladimir Poetin te herkennen. De leider zoekt wegen om met hulp van Engelse aristocratie tsaar van Rusland te worden.

Ivor Osgerby Bishop: “Deze avonturenroman leent zich heel goed voor verfilming in de geest van James Bond. Ik ben nog op zoek naar een regisseur.”

De vuistdikke roman is te koop bij uitgever Ter Verpoozing in Peize en kost 35 euro. Het betreft een ‘Hardcover’ uitgave van The Ashurst Heritage.