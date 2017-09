Jaarbeurs en De Krant: Samen sterk

RODEN – Een heuglijk moment. Het bestuur van de Jaarbeurs van het Noorden en uitgeverij Media-Totaal Noord, uitgever van onder meer De Krant, hebben besloten de handen ineen te slaan. De samenwerking houdt in dat beide partijen gezamenlijk optrekken in het verzorgen van de Rodermarkt Koerier. Het vertrouwde blad dat jaarlijks bij vele huishoudens op de deurmat ploft krijgt een mooie metamorfose en een fris en vernieuwd uiterlijk. Natuurlijk deels omdat bij een nieuwe samenwerking een nieuw jasje hoort, maar ook om een hele andere reden. Wat dat is? Dat leest u uiteraard in uw –vernieuwde- Rodermarkt Koerier die u dinsdag 19 september op uw deurmat vindt. Mis hem niet! Op de foto bestuurslid Catrin Barth en uitgever Wildo Wijnands die de samenwerking samen inluiden.