RODEN – Met het vieren van het 65-jarig jubileum besloot het bestuur van de Jaarbeurs van het Noorden een aantal zaken op te frissen. Een nieuwe huisstijl en een nieuw logo pasten helemaal daarbij. Tijdens de opening van de beurs, inmiddels ook omgedoopt tot Noorder Expo, werd dit alles gepresenteerd.

Aris Houwing van Studio Wing is het creatieve brein achter deze nieuwe huisstijl met de kleuren blauw en rood en bedacht het nieuwe logo. “Toen de stichting Jaarbeurs van het Noorden me benaderde om na te denken over hun identiteit en communicatiestructuur hoefde ik niet lang na te denken; als creatieveling zijn dat de uitdagingen waar je me altijd wakker voor kunt maken. Moeilijk, maar leuk”, vertelt hij. “Eerst maar eens kijken naar de huidige situatie. Immers, het is eerst zaak om erachter te komen waarom het eigenlijk anders moet, om te leren van het verleden. Waarom werkt het inhoudelijk niet zo goed? En waarom is de Jaarbeurs van het Noorden niet net als de Rodermarkt een begrip geworden? Het antwoord is niet moeilijk”, vervolgt Aris, “omdat het niet uniek is. Ik begrijp de oorspronkelijke gedachte wel: de jaarbeurs van het noorden, die meest speciale beurs van het gehele noorden. Maar zonder het lidwoord waar je in alle communicatie dan de nadruk op zou moeten leggen is het niet uniek. Sterker nog, je geeft onbewust en onnodig aan dat er meerdere zijn maar dit de meest speciale is. De wetenschap dat de Rodermarkt wel een begrip is geworden, leert ons dat het niet nodig is zo te denken. Het doel van alle commerciële namen, of het nou gaat om bedrijven, producten of diensten is om uniek en onderscheidend te zijn. Een Jaarbeurs van het Noorden kunnen we in principe organiseren van Harlingen tot Termunten, van Delfzijl tot Assen. Naast het bedenken van een nieuwe naam voor de stichting was mijn advies om de naam van de organisator los te koppelen van het evenement. Want dát zorgde bij mij direct voor verwarring: de Jaarbeurs van het Noorden organiseert de Jaarbeurs van het Noorden, maar ook andere evenementen als muziek, dans, missverkiezingen en dergelijke.” En dus gaan zowel de stichting als de beurs verder onder nieuwe titels. De stichting heet voortaan Jaarbeurs Roden; de beurs zelf is omgedoopt tot Noorder Expo. Titels waarmee de volgende 65 jaar ongetwijfeld gehaald gaan worden. Benieuwd naar de nieuwe huisstijl of het nieuwe logo? Kijk dan ook op jaarbeursroden.nl.