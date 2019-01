Jaaroverzicht 2018

JANUARI – Zoals u kunt zien staat ook dit jaar de nieuwjaarsduik (foto) in Een op de voorpagina van de Krant. Dat was niet anders in januari 2018. Wél nieuw: De Krant ging vanaf januari 2018 verder met twee edities. Een editie Noordenveld en een editie Westerkwartier. Zo kon het dat Lars van der Velde als eerste baby de editie Noordenveld sierde en Thijs Hindriksen de eerste van editie Westerkwartier was. Het Leekster Voetbalgala was meer dan ooit een Leekster feestje: VEV ’67 en TLC speelden de finale van het A-toernooi op de Gala-avond. Het was VEV’67 wat er met de winst vandoor ging. Triest nieuws kwam er uit Nieuw-Roden. Daar beet een steenmarter 48 duiven dood, waardoor hobbyist Pierre Berghuis in diepe rouw werd gedompeld. Een week later presenteerde interim-manager Nina Hiddema twee beleidsplannen voor Mensinge aan de gemeenteraad en organiseerde de gemeente een ‘denk mee café’ over de Centrumontwikkeling Roden. Uiteraard stond januari in het teken van het Sportgala van Noordenveld, waar Jan van der Klei de oeuvreprijs won. Ook vierde prinses Beatrix haar 80ste verjaardag. Gerda Kluitenberg liet ter gelegenheid hiervan haar ruimte Beatrix-verzameling zien aan de lezers van De Krant. En laten we niet de opening van de nieuwe waslocatie van De Zijlen vergeten. Aan de Feithsweg in Tolbert werd eind januari de nieuwe wasservice feestelijk geopend.

FEBRUARI – In februari werd het Peter van der Velde-jaar afgetrapt in de bibliotheek van Roden (foto). Het gehele jaar stond in het teken van het honderdste geboortejaar van de overleden schrijver uit Roderwolde. Verder pleitte Werkgroep Steenbergen bij monde van Lambert Wolf voor een onafhankelijk bodemonderzoek in de omgeving van Gasopslag Langelo. In Norg werd Expeditie Norgerduinen gepresenteerd en overhandigd aan gedeputeerde Tjisse Stelpstra. Ook werd duidelijk dat De Krant een verkiezingsdebat zou organiseren, in het kader van de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen in Noordenveld. In Veenhuizen werd geschrokken gereageerd op het besluit van de Noorse regering om niet langer gebruik te maken van de cellen in het ‘Gevangenisdorp’. Aan het eind van de maand werd het plotsklaps nog gigantisch koud. De koudste 28 februari ooit werd in Nederland gemeten. Er werd gesproken over een ‘Russische Beer’ en er werd, jawel, geschaatst.

MAART – Begin maart werd Hit it in Roden uitgeroepen tot het ‘Leukste bedrijf van de Krant’. Daarnaast vond het jaarlijkse NLDoet plaats en werd Jelle van der Heide aangesteld als nieuwe projectregisseur voor de Centrumontwikkeling Roden. Daarmee volgde hij Bert Jan Bodewes op. In een bomvol Snow&Co vond het ‘de Krant lijsttrekkersdebat’ plaats. Onder de bezielende leiding van Peter Vegter, werd het een interessante avond. En ondanks dat de partijen dicht bij elkaar lagen, was Noordenveld toch weer een handvol zwevende kiezers armer. Vijf dagen later werd er dan toch echt gestemd. Niet geheel verrassend – maar wel verrassend overtuigend – werd Gemeentebelangen de grootste partij. Negen zetels behaalden de groene sjaals, wat voor vreugde zorgde bij lijsttrekker Henk Kosters (foto). In Peize volgde De Krant de Palmpasenoptocht en in Leek vond de Leekster Lenteloop plaats.

APRIL – Met Pasen zelf werd er uiteraard neutje geschoten. Een week later treedt zowaar de lente in. Was het een maand eerder nog steenkoud, in april doet het aangename lenteweer zijn intrede in Nederland. Wethouder Alex Wekema kondigt even later de grootste investering in onderwijs sinds jaren aan (bijna dertien miljoen) en de Business Friends van Theater Winsinghhof stelt een nieuw bestuur aan. Uiteraard was er het jaarlijkse fietsverkeersexamen in Roden en Leek en werd er feest gevierd tijdens Koningsdag (foto). Jos Huizinga (bezig aan zijn laatste weken als wethouder in de gemeente Noordenveld) waarschuwde dat het klimaatneutraal maken van Noordenveld een ‘pijnlijk proces’ ging worden.

MEI – Begin mei stond uiteraard in het teken van de dodenherdenking en Bevrijdingsdag. De één indrukwekkend, de ander vooral heel feestelijk. Het nieuwe college van Noordenveld werd eveneens gepresenteerd. Wethouders Kosters en Wekema gingen op voor een nieuwe termijn, Jeroen Westendorp en Kirsten Ipema zijn de nieuwkomers aan de collegetafel. Daarnaast werd Muziekcoöperatie Peize opgericht en vierde Leek voor de 45e keer de Internationale Stoomdagen. Ruud van Nijen pleitte in een groot interview nog maar eens voor een rondweg om datzelfde Leek, terwijl in Peize de uitkijktoren in De Onlanden officieel werd geopend. Veenhuizen keerde terug in de derde klasse door kampioen te worden tegen Friese Boys. Een week later werd VV GOMOS kampioen (foto). Een historisch kampioenschap. De eerste ploeg uit Noordenveld die promoveert naar de eerste klasse. Hoogtepunt is uiteraard de Pinkstermarkt in Leek en ook Flinke Pink is – ondanks het uitwijken naar een andere locatie vanwege een ooievaar – zeer geslaagd. Het Westerkwartier presenteerde haar nieuwe logo en Interzorg De Hullen maakte haar plannen om te verbouwen bekend.

JUNI – Begin juni stond uiteraard de Avond4Daagse Roden weer op het menu. Het werd één van de natste edities ooit, maar dat mocht de pret niet drukken (foto). In Zevenhuizen stond de boel op stelten. Men kreeg namelijk te horen dat de plannen voor het nieuw te bouwen MFC niet door konden gaan. Reden? Te duur. Zevenhuizen kon terug naar de tekentafel en dat zorgde voor nogal wat gemopper. In Nietap werd een groots dorpsfeest gevierd ter ere van het 325-jarige bestaan van het dorp. HFC’15 promoveerde, maar TLC legde het in de nacompetitie af tegen Protos. In Roden werd het tijdelijke bikepark geopend en hield een Wielerweekend het dorp in zijn greep. De Zevenhuister Billie Turf Tocht was een doorslaand succes en Veenhuizen kreeg in juni te horen dat de Gevangenis – ondanks het vertrek van Noorse gevangenen – open kon blijven. Roden Proeft was als altijd een culinair hoogtepunt en in Tolbert werd de feestweek georganiseerd.

JULI – In de zevende maand van het jaar woedde er in Roden een grote brand. Het voormalige Magista-gebouw ging in vlammen op (foto). De hevige brand was tot ver te zien en van het gebouw bleef er weinig over. Bij De Hullen in Roden werd een beachvolleybalveld geopend door het college van B en W. Daarnaast werd de 48ste Lus van Roden verreden. Deze bleek een prooi voor Arie Lindeman. In De Wilp was het in juli uiteraard weer feest. Vooral het kratjes stapelen zorgde voor hilariteit. Ook werd voor het eerst gerept over financiële problemen bij De Vrijbuiter in Roden. In Norg werd het paardenconcours verreden en het zomertoernooi van TC Nienoord was een succes. Ondertussen maakten Gerard Kosse en Tineke Turksema zich zorgen om dienstencentrum De Schutse en bleek dat de centrumontwikkeling van Roden liefst 14,5 miljoen euro moest gaan kosten.

AUGUSTUS – Augustus begon met pijnlijk nieuws. De Vrijbuiter bleek failliet. In Peize werd de zomermarkt georganiseerd en in Norg stond de Feestvierdaagse op het menu. Het REO StaanArbo NRT Open werd een succes in Roden. Ook de Run van Roden – eerder dat jaar nog afgelast – werd weer op touw gezet. In 2019 volgt de komende editie. De jaarmarkt van Zevenhuizen en de bijbehorende 7vanZevenhuizen waren top (foto). Ook de allereerste Internationale Keukenmeidenparade in Roden was uniek. Krijgt dit een vervolg? Terwijl de Liefair duizenden bezoekers trok, deed De Vrijbuiter dit ook. Dat laatste was nogal pijnlijk: koopjesjagers zorgden voor chaos in Roden. De Speelweek in Leek is een traditie, maar wel eentje die wellicht op de tocht staat. Hoe belangrijk vindt de nieuwe welzijnsorganisatie deze week vol vertier?

SEPTEMBER – Wie september zegt, zegt Rodermarkt (foto). Het werd een prachtweek, met tal van hoogtepunten. Dieptepunten waren er ook genoeg in september. Zo bleek er definitief geen doorstart van De Vrijbuiter te komen en moesten gezinnen in de Oudgenoegstraat hun huis wegens verzakkingen. De Gondelvaart in Jonkersvaart was indrukwekkend en mooi was de Leekster Legpenning voor Herman Ruitenberg.

OKTOBER – Noordenveld presenteerde in oktober een ambitieuze begroting op basis van het raadsakkoord. In totaal omvat deze liefst 93 miljoen. In het nieuwe pand van de Health Hub werden zeven ondernemingen gepresenteerd. Ter ere van de nieuwe gemeente Westerkwartier, werd besloten tot een Westerkwartier Marathon. Ook besloten De Krant en De Streekkrant tot het organiseren van een tweede lijsttrekkersdebat in 2018. Nu voor de nieuwe gemeente Westerkwartier en wel in het RodenburgTheater te Leek. In Zuidvelde vond de eerste herfstfair plaats terwijl de huiskamer in Langelo officieel werd geopend. De Survivalrun van Boerakker (foto) mag in dit overzicht niet ontbreken en ook de motorcross in Marum hoort er nu eenmaal bij. De gemeenten Noordenveld en Leek trokken samen ten strijde tegen de gasplannen van minister Wiebes. Zij lieten weten niet te willen onderhandelen over een verhoging van het werkvolume in Langelo.

NOVEMBER – Begin november werd festival ‘Samen uit Leek’ georganiseerd. Een festival ter ere van het afscheid van de gemeente Leek. In De Vrijbuiter werden nieuwe plannen gepresenteerd. Gerard Kremer en Ate van der Veen gaan er een nieuwe kampeerwinkel openen. Uiteraard werd het Sint-Maartenfeest traditioneel gevierd. De data verschilden echter per dorp, aangezien 11 november op een zondag viel. Vlak na Sint Maarten, verwelkomde eenieder de goedheiligman. In het RodenburgTheater vond op dinsdagavond 13 november het Lijsttrekkersdebat van De Krant en De Streekkrant plaats (foto). Wederom een succes, met zo’n driehonderd toehoorders. Een enerverende avond! Een week later zou blijken dat VZ Westerkwartier de grote winnaar in de nieuwe gemeente werd. Hulde!

DECEMBER – December stond uiteraard in het teken van pakjesavond. Ook de Weihnachtsmarkt (foto) in Roden mocht niet ontbreken. Verder was er natuurlijk de Hartenwens van De Krant en plofte er op 18 december een kersteditie op de mat. Voorop zag u Ayantu Fransen en verderop in het blad kon u – onder andere – genieten van een afscheidsinterview van burgemeester Henk Kosmeijer van Marum. Een week later was het de beurt aan burgemeester Hoekstra van Leek, die natuurlijk ook afscheid neemt. En heel droevig is natuurlijk het plotselinge einde van het schooljaar voor leerlingen van OBS de Marke. Langzaamaan werd er toegeleefd naar de Drenthe 200, die afgelopen vrijdag plaatsvond. Datzelfde geldt voor de Roder Boekenmarkt. Hierover leest u elders in deze editie van De Krant meer.

Dat waren ze. De krenten uit de spreekwoordelijke pap. Laten we hopen dat 2019 nét zo enerverend wordt als 2018!