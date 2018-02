Je vloer in nieuwstaat met De Haan Natuursteen en Hout

Uitgelicht: De Haan Natuursteen en Hout

RODEN – In het zuiden van het land al 11 jaar een begrip, sinds een jaar ook in Roden en omgeving al aardig bekend: De Haan Natuursteen en Hout. Het bedrijf zorgt ervoor dat jouw marmeren,- natuurstenen- of houtenvloer weer in perfecte conditie is. We weten het allemaal, goed onderhoud is het behoud voor je vloer. Een goed onderhouden vloer geeft glans en zorgt voor een mooie, diepe kleur. Bij de Haan hebben ze alle kennis en expertise in huis om iedere vloer of keukenblad weer in concoursstaat te krijgen.

Als er iets aan slijtage onderhevig is, zijn het wel vloeren. Slijtplekken op de looproutes en vale plekken bij de eettafel waar veelvuldig met stoelen geschoven wordt. Of wat dacht je van blijvende vlekken nadat er iets gevallen is? Herkenbaar toch? Zonde, want het mooie is er snel af met als die beschadigingen. Gelukkig is er een oplossing! De Haan Natuursteen en Hout brengt je vloer weer nieuwstaat met professionele onderhoudsmiddelen. Bennie de Haan: “Onderhoud of renovatie kan op verschillende manieren. Het is ook een beetje afhankelijk van de wensen van de klant. We kunnen vloeren na het schoonmaken en schuren oliën, is de was zetten, zepen of lakken. In het geval van marmeren- of natuurstenen vloeren kunnen we ze ook polijsten, impregneren of kristalliseren. En dat geldt overigens niet alleen voor vloeren. We behandelen ook keukenbladen en trappen. Badkamers kunnen we weer vochtbestendig maken door de ruimte na reiniging te impregneren. Datzelfde doen we bij grafstenen, om ze te beschermen tegen weersinvloeden. Alle reinigings- en onderhoudsproducten die we gebruiken zijn milieuvriendelijk en in eigen beheer ontwikkeld.”

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden om jouw vloer weer in nieuwstaat te brengen? Even bellen met Bennie de Haan: 06-40145572 of stuur een mailtje naar bennie@dehaannatuursteen.nl www.dehaannatuursteen.nl