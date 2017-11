Jouw hartenwens in vervulling? Het zou maar zo eens kunnen!

Hartenactie van de Krant

NOORDENVELD – November alweer! Tijd om een aantal hartenwensen in vervulling te laten gaan! De Krant organiseert uiteraard ook dit jaar weer de Hartenactie waarbij kinderen een online wensenbriefje mogen inleveren. Een briefje met de allerliefste wens én een goed doel dat gesteund moet worden. Een actie die al jarenlang zorgt voor blije kinderen en een actie die ook nog eens een aantal goede doelen steunt. Het mes snijdt dus aan allerlei kanten. Onder het motto wat goed is, moet je goed laten wordt niets gewijzigd aan de formule van de al jaren succesvolle actie. Wie daarover mee kan praten is één van de winnaars van vorig jaar, Mark Meima uit Roden.

Korfballer Mark Meima wilde niets liever dan een voetbaltenue van zijn favoriete club Bayern München. Dat klinkt wat vreemd, vonden ook wij van de redactie, een korfballende voetbalfan. Maar Mark legde al snel uit hoe dat zat. ‘Ik heb meer de techniek van een korfballer maar heb het fanatisme en de betrokkenheid van een voetballer’, verklaarde hij. Mark was helemaal idolaat van de club die hij min of meer per toeval ontdekte. Op de terugreis van een vakantie reden Mark en zijn familie langs het stadion van Bayern München. Dat maakt op hem zóveel indruk dat hij alles uitploos over de Duitse voetbalclub. En over zijn idool Aturo Vidal. “Zijn passes zijn geweldig. Toen hij nog bij Juventus speelde had ik er niks mee maar toen hij bij Bayern kwam vond ik hem meteen fantastisch.” Dus het liefst zag hij ‘Vidal’ achterop zijn shirt gedrukt. Ook dat werd geregeld. Wat opviel was het goede doel dat Mark koos: geld voor Ouderenopvang Roden, dat wenste hij. En dat is best bijzonder toch, voor een jongen van toen twaalf jaar. Mark gaat wel eens mee naar het Vasalisgebouw, waar zijn moeder werkt. Hij vindt het mooi om te zien dat eenzame ouderen daar samen leuke dingen doen, schreef hij. Iets dat wij het absoluut onmiddellijk met hem eens waren! Dit jaar hopen we opnieuw drie kinderen heel erg blij te maken en hun zo felbegeerde wens in vervulling te laten gaan. Dus jongens en meiden: sturen maar, die wensen!

Meedoen? Zo werkt het:

Kinderen kunnen een aantal weken online een wensenbriefje inleveren. Daarop zetten ze behalve naam, adres, woonplaats en leeftijd wat ze graag van Sinterklaas zouden willen hebben. Bovendien kiezen ze een goed doel. Kinderen mogen een cadeau tot maximaal 125 euro invullen, het dubbele van dat bedrag gaat naar een goed doel. Zo zijn er in de loop der jaren al tal van wensen in vervulling gegaan en al tientallen goede doelen gesteund. De winnaars – in totaal worden drie wensen vervuld- worden een dag na Sinterklaas, dus op 6 december, bekendgemaakt. De winnaars krijgen persoonlijk bericht. Tip: wees origineel. Een goed doel hoeft niet per se een landelijk goed doel te zijn. Regionaal of zelfs lokaal gebeurt ook veel. En een mooie toelichting zou de jury ook positief kunnen beïnvloeden. Meedoen dus! De wensbriefjes kunnen worden gemaild naar hartenactie@media-totaal.nl. De hartenactie van de Krant is uiteraard een initiatief van de Krant, in nauwe samenwerking met ondernemers. Zie ook de pagina elders in deze krant.