‘Jullie zijn toch niet van suiker?’

Drie avonden wandelplezier in Roden

Avondvierdaagse dag 1

RODEN – Werd het op de eerste dag van de Roder Avondvierdaagse toch nog even heel spannend. Dreigende luchten, gerommel, regen als pijpenstelen en flitsen rond de klok van zes uur. Voorzitter Arno Kakkenberg die samen met SSN-man Ard Vrielink als een stel rayonhoofden vurig overleg voerde. Kan het of kan het niet? In Utrecht is de vierdaagse voor het derde jaar op rij opnieuw afgelast vanwege noodweer. Dus zo gek is het niet om op het allerlaatste moment toch een streep door de wandeltocht te zetten. Onweer kan zich namelijk binnen een half uur ontwikkelen. De weeralarm-app op de telefoons van de heren stelden gerust. De buien zouden snel overtrekken in de omgeving van Roden. Tegen de klok van half zeven kwam het verlossende woord eruit: GO! Na een korte speech van kersverse wethouder Jeroen Westendorp (hoewel in korte broek, polo en sportschoenen wandelde de wethouder niet mee) vertrok de inmiddels bomvolle sporthal richting Mensingebos. Bij de voetbalvelden van VV Roden liep de stoet wat vertraging op. 1.200 man over het smalle paadje was nog best even een dingetje. Net als de bus van de Rabobank die de doorstroom een klein beetje belemmerde. Maar ach, het mocht de pret niet drukken. De regen was inmiddels verkast naar een ander deel van de provincie en de route door het bos was fantastisch, volgens veel wandelaars. En dat bewijst maar eens weer dat we een prachtige, gevarieerde natuur hebben in Noordenveld.

Avondvierdaagse dag 2

1.230 wandelaars aan de start, waarvan 30 spontane aanmeldingen die zich voor 3 dagen inschreven op dinsdagavond, weet Arno Kakkenberg die net een beetje van de schrik bekomen is. Dat onweer van gisteren had hij niet zien aankomen. “Uiteindelijk zijn een half uur later vertrokken dan de bedoeling was. Dat hadden we beter moeten communiceren”, bekent hij eerlijk. “Een aandachtspuntje voor de volgende vierdaagse.” Rond een uurtje of zes startten de eerste wandelaars vanaf Sportcentrum de Hullen, aangemoedigd door de wortelmascotte. Niet geheel toevallig dat ietwat groot uitgevallen peen daar rondliep. Thema van de vierdaagse dit jaar is namelijk ‘Jongeren op Gezond Gewicht. Bewegen en gezond eten zorgt namelijk de kilo’s niet gierend uit de bocht vliegen. Vandaar ook de infobordjes op verschillende plekken langs de route: na 1500 meter heb je 120 calorieën verbrand. En na 5 kilometer 100 suikerklontjes. Reden te meer om lekker door te zetten, moet de organisatie gedacht hebben. De woensdagavondroute (voorzien van een stralend zonnetje) leidde via de Kaatsweg langs de sportvelden van ONR. Onderweg werden de wandelaars op het fietspad ter hoogte van de Kaatsweg verrast door vier vrolijke tantes van Albert Heijn. Zij trakteerden de wandelaars op bananen en appels. Voor de tienkilometerlopers had de organisatie nog een extra verrassing in petto: dwars door een privé bos in Roderesch. U raadt het: een plek waar je anders nooit langskomt. En dat zorgde voor een hoop enthousiaste reacties onder de wandelaars. Wat ook op een hoop lof kon rekenen was het feit dat de organisatie een aantal wandelaars nog even na belden. Reden? Er was geen afmelding ontvangen. Of ze veilig thuis waren, wilden de vrijwilligers van de vierdaagse weten. Al met al een prima tweede dag onder perfecte weercondities.

Avondvierdaagse dag 3

Donderdagmiddag, 16:00 uur. Dreigende wolken pakken zich tezamen boven Roden. Er wordt naar Buienradar gekeken. Hierop wordt aangegeven dat het zal gaan plenzen in de buurt van Roden. En dus moet er een besluit worden genomen. Wel of geen derde dag van de Avondvierdaagse? Een beetje water is voor de organisatie niet de grootste vrees, maar wanneer het begint te onweren kiezen zij eieren voor hun geld. Er wordt deze donderdagavond niet gelopen. Een betreurenswaardig maar verstandig besluit. De deelnemers kunnen thuisblijven en zo wordt hun een nat pak bespaard. En nu maar hopen dat de vrijdagavond wel door kan gaan….

Avondvierdaagse dag 4

De laatste dag moet en zal doorgaan. Dat idee leeft niet alleen bij de organisatie, maar ook bij de fanatieke deelnemers. Ook op deze vrijdag zit het weer tegen, maar dit keer betreft het enkel regen. ‘Jullie zijn toch niet van suiker?’, vraagt een jongeman aan zijn ouders, wanneer die bij de start klagen over het weer. De organisatie heeft besloten om de tien kilometer te schrappen en de start van de vijf te verlaten. Om 18:45 zou men los moeten kunnen gaan, maar vlak voor het beoogde starttijdstip is er nog even twijfel. Hoort de organisatie daar nou onweer in de verte? Ze moeten het zich hebben verbeeld, want onweer wordt vanavond niet voorspeld. Terwijl de kinderen zich nog vermaken met Donar-mascotte Thunder (‘niet aan zijn staart trekken a.u.b.’), meldt de organisatie dat er gelopen kan worden. En zo geschiedde. Wanneer zo’n driekwartier later de eerste deelnemers de finish naderen – en traditioneel worden verwelkomd door de brandweer en een orkest – is het plezier van hun gezichten te lezen. Goed, iedereen komt dan wel als een verzopen katje over de finish, maar de deelnemers hadden dit toch voor geen goud willen missen. Glimmend van trots laten ze hun medailles aan elkaar zien. Ook de organisatie – die nog extra mensen zoeken voor de organisatie van dit evenement – kan tevreden terugblikken. 1.274 geregistreerde deelnemers, een prachtig aantal. Ondanks dat er maar drie dagen kon worden gelopen, was de pret er niet minder om. De Avondvierdaagse van 2019 staat inmiddels ook al op het programma. Noteer in uw agenda: 14 tot en met 17 juni!