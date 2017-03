Kennis van zaken, eerlijk advies, uitzonderlijke service

RODEN – Een modern elektrotechnisch bedrijf; dat is Ter Veld Elektrotechniek in Roden geleid door Roelof ter Veld. Ter Veld staat voor de traditionele installatieklussen én voor het installeren van de nieuwste technologieën op het gebied van beveiliging, huisautomatisering en energiebesparing. ‘Ik begeleid het project van begin tot eind om zo de geleverde kwaliteitsgarantie te waarborgen’, zegt Roelof.

Zonder elektriciteit functioneert (vrijwel) niets. ‘Wij zorgen ervoor dat het netwerk veilig wordt aangelegd en richten de meterkast in. We denken bovendien mee in de keuzes die gemaakt moeten worden met betrekking tot de verschillende energievormen. Uiteraard werken we volgens de NEN1010 richtlijnen.’ Ter Veld Elektrotechniek biedt diensten als huisautomatisering, energieneutraal leven met installatie van zonnepanelen, het op maat maken van de groepenkast en de installatie, het leveren en installeren van laadpalen voor het opladen van elektrische auto’s, licht- en krachtinstallaties en digitalisatie van woningen en bedrijven; onder meer de aanleg van datanetwerken en telefonie. Ter Veld Elektrotechniek kan daardoor met recht veelzijdig genoemd worden.

Roelof ter Veld koos al vroeg voor dit vakgebied. ‘Elektrotechniek is heel divers. Ik ben begonnen als stagiair bij een elektrotechnisch bedrijf. Dit leidde vervolgens tot een bijbaan én tot het volgen van een elektrotechnische opleiding. En nu heb ik dus een eigen bedrijf. Ik geniet elke dag, ik vind dit een geweldig beroep helemaal omdat je overal wel wat van moet weten. Bovendien vind ik het een uitdaging om de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van elektriciteit en haar toepassingen te integreren in ons dienstenaanbod. Ik werk door heel het land en voor bedrijven en particulieren. Ik denk écht met de klant mee. Ik durf gerust te stellen dat u bij mij aan het juiste adres bent als het gaat om uitzonderlijke service, kennis van zaken en eerlijk advies.’

Ter Veld Elektrotechniek is telefonisch bereikbaar via 06-22292279.

Mailen kan uiteraard ook: info@tvelektro.nl. Zie verder www.terveld-elektrotechniek.nl