Kerstboodschap – Gerard Kemkers

Op mijn bureaustoel in kantoor of vanuit de luie bank in de woonkamer probeer ik een kerstwens te bedenken, maar de echte inspiratie komt pas als ik in de tuin actief ben, een stukje wandel of ga sporten. Zitten is het nieuwe roken. Een (negatieve) bijwerking van de mooie ontwikkelingen in de digitale revolutie. De wereld wordt ‘kleiner’, entertainment is overal en innovaties zorgen steeds beter voor de mens. Maar zorgen we ook nog goed genoeg voor onszelf? Of voor de nieuwe generatie? Of zo u wilt voor alle generaties: kinderen, volwassenen en ouderen? Een gezonde levensstijl gaat verder dan digitalisering, innovaties en vertrouwen op de ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Zaken als nachtrust, voeding, sociale omgeving, ontspanning en voldoende beweging hebben we zelf in de hand. Eigenlijk de bouwstenen die voor een topsporter ook van belang zijn voor Olympische prestaties. Zo gezien gun ik iedereen een leven als een topsporter, op de ieders niveau wel te verstaan. Onze mooie regio biedt zo veel kansen om weerbaar te zijn tegen de passiviteit die de modernisering met zich mee brengt. Natuur, faciliteiten en verenigingen geven ons de mogelijkheid om actief in het leven te staan. Mijn kerstwens is een vraag: wat is uw ‘Olympisch’ doel voor 2019?

Namens het bestuur van Peize in Beweging (PiB), wens ik u warme kerstdagen met familie en vrienden en voor het nieuwe jaar veel gezondheid met een vleugje sportiviteit.

Gerard Kemkers

voorzitter Peize in Beweging