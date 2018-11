Koninklijke Onderscheiding voor brandweerheld Rotgers

NUIS – Een prachtig moment voor Hero Pieter Rotgers uit Nuis. Hij kreeg uit handen van burgemeester Henk Kosmeijer van Marum een welverdiende Koninklijke Onderscheiding uitgereikt. Voor zijn functioneren bij de vrijwillige brandweer gedurende ruim 23 jaar werd hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Decorandus is op 27 oktober 1992 lid geworden van de vrijwillige brandweer van Marum. Eerst in de rang van Brandwacht en sinds 1 oktober 2010 in de rang van Hoofdbrandwacht. In het voorjaar 2018 is de heer Rotgers gestopt met zijn werk als brandweerman vanwege fysieke problemen.