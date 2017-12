Laatste seizoen hoofdtrainer Roelfsema bij KC Rodenburg

LEEK – Na drie jaar voor de Rodenburg-selectie te hebben gestaan heeft Matthijs Roelfsema besloten na het huidige seizoen te stoppen als hoofdtrainer.

Matthijs begon in het seizoen 2015-2016, na drie jaar trainer te zijn geweest van Sparta 2, voor het eerst als hoofdtrainer bij Rodenburg. De spelersgroep was toen relatief jong en had potentie. In het eerste seizoen was het dan ook vooral van belang om niet te degraderen uit de tweede klasse. Dat eerste jaar werd er een basisspel aangeleerd waarop altijd terug kon worden gevallen. Zoals bij veel spelersgroepen had ook deze groep tijd nodig om zich dit eigen te maken. Handhaving werd zowel op het veld als in de zaal gerealiseerd, niet elke wedstrijd was makkelijk maar als het eropaan kwam werden de belangrijke wedstrijden gewonnen.

Het tweede seizoen kon de basis verder worden uitgebouwd. Dit was ook direct te zien in de resultaten, er werd dan ook relatief makkelijk meegespeeld in de middenmoot van de 2e klasse. Inmiddels is het derde, en dus helaas laatste, seizoen bijna halverwege. Met regelmatig mooie wedstrijden en veel doelpunten laat de selectie haar groei van de afgelopen jaren zien. In de veldcompetitie staat Rodenburg momenteel derde met drie punten achterstand op de nummer één. Daarnaast zijn zij in de zaalcompetitie nog ongeslagen na zes wedstrijden. Kortom, er is dit seizoen nog genoeg om voor te spelen en zo de samenwerking extra mooi af te sluiten.

Inmiddels is Rodenburg begonnen met het zoeken naar een geschikte opvolger voor Matthijs. Rodenburg bedankt Matthijs voor zijn inzet en wenst hem veel succes bij een eventueel nieuw trainersschap. Daarnaast hoopt Rodenburg natuurlijk dat de selectie samen met Matthijs deze drie jaar mooi af kan sluiten.