Laatste voorbereidingen Wielerweekend in volle gang

‘Dit is de week dat alles samenvalt’

RODEN – Het komende weekend staat Roden in het teken van het Wielerweekend Roden. Een tweedaags wielerspektakel met een criterium, ploegentijdrit en de befaamde Acht van Noordenveld- klassieker. Organisatoren Jan Slenema en Pieter Buijs maken momenteel de hectiek mee voorafgaand aan een dergelijk evenement. ‘In grote lijnen is alles in orde. Het gaat vooral om kleine dingetjes die nog moeten gebeuren. Maar het zijn heel veel kleine dingetjes.’

Neem nu het regelen van de rondemissen. Iets waar je als organisatie misschien niet direct bij stilstaat, maar wat aan de andere kant niet mag ontbreken op een wielerevenement. Dit jaar zijn Alyssa van der Schans (op de foto links) en Griëtte Wilkens (op de foto rechts) de ‘bloemenmeisjes’ op de zaterdag. Een goede week voor het wielerweekend zijn zij geïnformeerd over het verloop van de zaterdag en hun taken.

Naast het regelen van de rondemissen, wordt er veel aandacht besteed aan de vrijwilligers. ‘Zonder vrijwilligers geen evenement’, zegt Pieter Buijs. Per dag zijn er ongeveer 75 verkeersregelaars en motards nodig. Een aantal van hen is beide dagen beschikbaar, wat het totaal op zo’n 100 vrijwilliger verkeersregelaars brengt. De vrijwilligers komen uit de wijde omgeving. Het viel de organisatie op dat het werven van verkeersregelaars een nogal lastige taak was. Vandaar dat zij in gesprek met de gemeente Noordenveld kijken of er iets mogelijk is op het gebied van werving.

Naast de verkeersregelaars, dienen ook andere zaken goed geregeld te worden. ‘We hebben een smeer- en schilploeg’, lacht Pieter. Hun taak is om maar liefst tachtig kilo aardappelen te schillen en 575 broodjes smeren voor de meer dan 500 deelnemers. Een pittig klusje, beamen Pieter en Jan. Vandaar dat de organisatie ook zo trots op hun vrijwilligers is.

Naast de vrijwilligers helpt ook de plaatselijke ondernemer een flinke hand mee. Kijk maar naar de sponsoren in de advertentie op deze pagina. ‘Er zijn ook negentien auto’s beschikbaar gesteld als volgauto. Die worden aangeboden door autobedrijven uit de gemeente Noordenveld’, vertelt Pieter.

Terug dan naar het wielrennen. Het wielerweekend belooft een internationale strijd te gaan worden. Met deelnemers uit België en Engeland, staat er een goed deelnemersveld. Daarnaast is het voor veel renners een goede test voor het NK wielrennen van een week later.

De plaatselijke ondernemer profiteert ondertussen al flink van het aankomende weekend. ‘De hotels in de regio zitten vol. En wat te denken van de restaurants?’, zegt Pieter. ‘Dat noemen ze de spin-off van zo’n evenement. Het legt de plaatselijke ondernemers in ieder geval geen windeieren.’

Volgend weekend staat Roden dus in het teken van wielrennen. Hiernaast ziet u het parcours van de klassieker. Meer informatie is te vinden op www.wielerverenigingroden.nl.