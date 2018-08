Lambèrt Sanneman, voorzitter Stichting Liefair

‘Al zeven jaar ben ik betrokken bij de Liefair. Sinds enkele weken zijn wij een officiële stichting, waarvan ik de voorzitter ben geworden. Eerder was ik al grondlegger van een de jaarlijkse vlomarkt hier in Lieveren, die ik samen organiseerde met Joop Brink. Zodoende was ik eigenlijk altijd al de ongekozen voorzitter van Stichting Liefair. Nu ben ik formeel ook de voorzitter. Wat mij betreft had dat helemaal niet gehoeven, aangezien ik iedereen even belangrijk vind voor de organisatie.

Nu de Liefair achter de rug is, zijn we alweer aan het kijken naar de volgende editie. We hebben inmiddels een heel draaiboek voor de Liefair. Toch proberen we ieder jaar iets nieuws toe te voegen aan de fair. Zo lukt het ons om altijd weer een mooie fair neer te zetten. Ik ben ervan overtuigd dat, wanneer je enthousiast bent en je best doet, je een mooi product krijgt. Daarnaast staan wij als organisatie altijd open voor ideeën vanuit het dorp.

Momenteel zitten er elf man in de organiserende club. Dat worden er binnenkort weer tien. Die club mensen is een soort veredelde Vereniging voor Volksvermaken. Ik zie deze organisatie als een belangrijke club, die het dorp wil verbinden. Neem nu het buffet dat wij op de zaterdagavond voor de Liefair organiseren. Daar komen toch dik honderd man op af. Dat is een mooi compliment voor de organisatie. Daarnaast zijn we heel blij met het nieuwe Dorpsbelangen bestuur. Zo wordt Lieveren op een ander niveau goed in beeld gehouden.

Het bestuur steekt sowieso goed in elkaar. We hebben jongens die inventief zijn, technisch zijn onderlegd of goed overweg kunnen met een computer. Wij zijn een team en ik vergelijk dat graag met voetbal. Met elf ‘Johan Cruijffen’ red je het niet. Je hebt een team nodig, dat goed met elkaar kan samenwerken en waarvan je weet wat je aan elkaar hebt.

Voor de komende edities van de Liefair zit er nog genoeg in het vat. We willen het publiek blijven trekken en zullen blijven investeren in de fair. Hierin is het belangrijk dat alles goed verloopt. Ik ben een man van detail en wordt door sommigen een ‘control freak’ genoemd. Dat snap ik wel, maar zo iemand moet je er ook bij hebben!’.