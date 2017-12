Lana Wolatelier: prachtige kleden van diervriendelijk schapenwol

OOSTWOLD – Hipper dan hip: een leuke schapenvacht over je bank. Lekker behaaglijk en bovendien ook nog eens super decoratief. Het enige jammere is dat één kleed een schapenleven kost. Zo niet bij de schapenvachten van Lana Wolatelier van Bianca Vonk. Bianca is vachtviltster. Zij vilt de afgeschoren wol op een ondergrond van vlieswol. Maakt de meest prachtige kleden voor op je vloer of bank, kragen en wandkleden van schapenwol. Diervriendelijk en duurzaam. Twee keer per maand geeft Bianca workshops. Want het is erg leuk om zelf te doen, vindt ze.

Vlieswol vervangt het leer, vertelt Bianca. “De afgeschoren wol leg ik met de lok naar boven op de vlieslaag. Vervolgens voeg ik alleen warm water en zeep toe. Heel milieuvriendelijk, er komen geen chemicaliën aan te pas. Door de natuurlijke krimp krijg je een heel stevig kleedje. Het lijkt dan op een schapenhuid, maar is dus van een schaap dat nog gewoon rondloopt!” Het leuke van de kleden van Lana Wolatelier is dat je ze in iedere gewenste vorm kunt vilten. Ovaal, rond, vierkant of in het model van de oorspronkelijke vacht; het kan allemaal. “Leuk om over de leuning van je stoel of bank te leggen. Het geeft een warme, gezellige uitstraling. En we maken er ook kussens en wandkleden van. Er komen steeds nieuwe dingen bij. Ik ben voortdurend bezig met productontwikkeling.” Ook handig: de ‘vegetarische kleden’ van Bianca zijn ook nog eens heel gemakkelijk (op een wolprogramma) zelf te wassen. Ideaal als je hond erop heeft gelegen het kleed daardoor niet meer zo fris ruikt.

De workshops geeft Bianca in de schuur van het Groninger Landschap, aan de Lettelberter Petten. Vilt je je eigen schapenvacht in een het prachtige natuurlandschap van de Onlanden. Hoe leuk is dat? “Nu hebben we voor de het vilten van de schapenvachten even een tussenstop. Het is te koud in de schuur. Maar ik geef ook workshops kraagvilten en schilderen met wol in de Gaveborg in Oostwold. Dan kunnen mensen leuke kragen vilten die je over een jas of trui kunt dragen, kussens maken of iets voor aan de wand.”

Nieuwsgierig naar de producten en workshops van Lana Wolatelier? Snel even kijken op de site voor de mogelijkheden: www.lanawolatelier.nl. Hoofdstraat 201 Oostwold. Bianca is te bereiken op: 06- 23650473.