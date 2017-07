Lazy sunday in the park

Sunday in the Park!

LEEK – Een lekkere luie middag in het park. Of podium. Het klinkt lekker, en dat is het ook. Na het succes van de twee zondagmiddagen in juni volgden er nog twee heerlijke zondagjes uit in juli. De laatste dus afgelopen zondag. Bij Podium Nienoord genoten hele gezinnen en vriendengroepen van een breed scala aan livemuziek. Van Ierse folk tot blues, alles passeerde de revue. Tevens waren er diverse foodtrucks te vinden op het terrein waar lekkere hapjes te verkrijgen waren. Daarmee deed Sunday in the Park het idee waarmee het georganiseerd is eer aan: één grote gezellige picknick voor iedereen.