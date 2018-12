Leek maakt zich op voor 33ste Voetbalgala

LEEK – De loting van de 33ste editie van het Leekster Voetbalgala werd dit jaar verricht door niemand minder dan Gertjan Verbeek. De eigenzinnige oud-voetballer en oud-trainer van onder andere Heracles, Feyenoord, Heerenveen en VFL Bochum trakteerde de aanwezigen op een aantal sappige anekdotes. Maar veel belangrijker: hij deelde de teams van het Leekster Voetbalgala in. Uiteraard wordt direct gekeken naar grote favorieten als VEV en Marum, maar ook naar GOMOS zal als hoogst spelende team gekeken worden. Tijd voor een vooruitblik op de 33ste editie van dit prachtige evenement.

Dit jaar verschijnen er 54 teams aan de start van het Leekster Voetbalgala. Grote afwezigen zijn VV Roden en VV Peize bij de heren. Beide clubs hebben wél een damesteam op de been weten te krijgen.

Bij de dames is het goed om te weten dat KTP Nieuw-Roden een talententeam op de been brengt. De voorgaande drie edities wist Nieuw-Roden het damestoernooi op hun naam te schrijven. Sterker nog: eigenlijk stond voor het toernooi de winnaar al vast. Dit jaar heeft teammanager Wiebe Kooiker besloten om een talententeam naar Leek te sturen. Dat wil zeggen dat geen van de speelsters ouder zullen zijn dan 21 jaar. Aan het damestoernooi doen zestien ploegen mee, die zijn verdeeld in vier groepen.

Bij de heren is VEV ’67 uit Leek de titelhouder. Vorig jaar wonnen zijn glorieus deze ‘thuiswedstrijd’ en ook komend jaar zullen zij hoge ogen gooien. Ook Marum doet het doorgaans goed op het Leekster Voetbalgala, al kwamen zij vorig jaar niet bijster ver. De finale leverde met VEV-TLC een Leekster onderonsje, wat uiteindelijk dus door de geelhemden werd gewonnen.

Waskemeer is titelhouder in het B-toernooi. Door in de finale Harkema Opeinde met 3-1 te verslaan, wisten de Friezen er met de titel vandoor te gaan.

Indeling toernooien 33ste Leekster Voetbalgala

A-toernooi

Poule E: Fc Grootegast, ONR, SVMH, Haulerwijk en nummer 1 Poule A B-toernooi

Poule F: VEV’67, Grijpskerk, Niekerk, Waskemeer en OKVC.

Poule G: Boerakker, De Griffioen, De Wilper Boys, ODV (za) en nummer 2 Poule B B-toernooi

Poule H: Marum, TLC, Opende, Veenhuizen en RWF

Poule I: VAKO, Aduard 2000, Nieuw Roden, Harkema Opeinde en nummer 1 Poule B B-toernooi

Poule J: HFC’15, DIO Oosterwolde, Gomos, SVZ en nummer 2 Poule A B-toernooi

Duels op donderdag 27 december (poules E en F), vrijdag 28 december (poule G en H) en zaterdag 29 december (poule I en J).

B-toernooi

Poule A: Haren, Aengwirden, Bakkeveen, FC Zuidlaren (za), Yde de Punt en Glimmen

Poule B: Ezinge, De Sweach (za), Zevenhuizen, Zeester, Fochteloo en THOR

Vrouwentoernooi

Poule A: Nieuw Roden (talententeam tot 21 jaar), JV Oostenburg, Gomos en SVMH

Poule B: Zevenhuizen, Fc Grootegast, Roden en Peize

Poule C: VEV’67, De Wilper Boys, Haulerwijk en Waskemeer

Poule D: EKC, VAKO, TLC en Marum

De speeldata van het 33e Leekster Voetbalgala:

Vrijdag 21 december 2018 : B-Toernooi

Zaterdag 22 december 2018 : Vrouwentoernooi

Donderdag 27 december : A-Toernooi

Vrijdag 28 december : A-Toernooi

Zaterdag 29 december : A-Toernooi

Donderdag 3 Januari 2019 : Vrouwentoernooi 2e ronde

Zaterdag 5 januari 2019 : A-Toernooi 2 ronde

Zaterdag 12 januari 2019 : GALA avond.

Wat: Leekster Voetbalgala

Wanneer: vrijdag 21 december tot en met zaterdag 12 januari

Info: www.lvgala.nl.