LEGO bouwdagen voor Star Warriors in Kinderwereld

RODEN – Speelgoedmuseum Kinderwereld staat het hele jaar in het teken van LEGO Star Wars met de tentoonstelling ‘LEGO Star Warriors, de kracht van het bouwen’. In het weekend van 19 en 20 augustus worden voor Star Warriors tot en met 12 jaar LEGO wedstrijdbouwdagen georganiseerd. De meest fantasierijke bouwwerken worden beloond met een prijs.

Ook LEGO-verzamelaar Dirk Plug exposeert tot en met 4 maart 2018 met zijn indrukwekkende collectie Star Wars in het speelgoedmuseum. De UCS Millennium Falcon is de grootste bouwset in de Star Warscollectie. Dirk Plug gaat zaterdag 19 en zondag 20 augustus tussen 11.00 en 17.00 uur aan de slag met dit enorme project. Onder toeziend oog van de bezoekers gaat Dirk, samen met zijn vrouw Sonja, de Millennium Falcon bouwen. Niet alleen Dirk en Sonja slaan aan het bouwen. In het museumcafé de Kaleidoscoop staan tafels opgesteld met een enorme hoeveelheid LEGO waarmee kinderen aan de slag kunnen. De creaties worden tentoongesteld in een hiervoor speciaal ingerichte kast. De deskundige jury kiest de meest fantasierijke ruimteobjecten uit. Zowel zaterdag als zondag worden drie bouwers beloond met een prijs. De bouwwedstrijd voor kinderen vindt plaats op zaterdag 19 en zondag 20 augustus tussen 12.00 en 15.00 uur. Er gelden normale entreeprijzen tijdens deze dagen.