Leraren staken met chocolademelk

PEIZE – Leraren van ’t Spectrum en de Eskampen doen mee aan de landelijke staking van de leraren. Vandaag wordt er dus geen les gegeven op de scholen in Peize, maar dat wil niet zeggen dat beide gebouwen gesloten zijn.

In de hal van ’t Spectrum stonden leraren vanochtend al vroeg klaar met warme chocolademelk. Peter Pot, directeur van daltonschool de Eskampen, plaatste een gevatte opmerking: ”De chocolademelk is lekker, maar de slagroom ontbreekt. Dat is toepasselijk voor de situatie van leraren in het basisonderwijs.”

Op ’t Spectrum zitten ongeveer 200 leerlingen en de Eskampen telt er ongeveer 270. Zij kregen allen een dag vrij, omdat de leraren staken. Dat wil niet zeggen dat iedere leraar in de gemeente Noordenveld staakt. ”Het is een persoonlijke overweging van de leraren. Iedereen kan het voor zichzelf invullen. Er zijn leraren die niet staken en thuis aan het werk zijn. Zij zijn het wel eens met het doel, maar vinden staken niet het juiste middel”, zegt Pot.

Vooral de hoge werkdruk speelt de leraren parten. ”Er zijn de afgelopen jaren steeds meer taken bijgekomen. Op papier werken wij acht uur per week, maar als je alles op orde wilt hebben, lukt je dat niet binnen die tijd”, stelt één van de stakende leraren.