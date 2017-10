Liesbeth Holtrop, Secretaris Bridgeclub Roden

‘De reden dat klaverjassen doorgaans populairder is dan bridgen, zit ‘m in het beeld van het bridgen. Men denkt vaak dat het een heel moeilijk spelletje is, veel moeilijker dan klaverjassen. Dat valt echter reuze mee. Bridgen heb je zo onder de knie namelijk. Toch is die onwetendheid voor veel mensen een reden om niet te bridgen.

De basisprincipes van het bridgen lijken op sommige vlakken wel wat op die van het klaverjassen. Alle spelers krijgen kaarten in hun hand, waarmee ze slagen moeten maken. Bij bridgen krijg je er dertien en voer je je punten in een klein computertje in. Het grootste verschil zit ‘m erin, dat er bij bridgen wordt gekeken wat je met de kaarten die je hebt gekregen doet. Daardoor is het minder een spel van geluk en meer een spel van kwaliteit. Het aantal punten wat je scoort, worden namelijk vergeleken met andere spelers die dezelfde kaarten hadden. Hierdoor heeft degene die de beste kaarten kreeg, niet altijd de hoogste score.

Voor mensen die bridgen willen leren, verzorgen wij nu clinics. Afgelopen donderdag was de eerste en wij hopen begin januari weer één te organiseren. Het leuke aan die avonden is dat je binnen een kwartier aan tafel zit te spelen. Na twee uur bridgen ken je de basisprincipes en kun je het thuis of op de computer gaan oefenen. Dat geeft nog maar eens aan dat het helemaal niet zo moeilijk is. Daarnaast zijn de mensen die naar een clinic gekomen zijn, vaak enthousiast. Ik geef de clinics zelf en heb die ook aan mijn kinderen gegeven. Het opmerkelijke is dat zij dit best leuk vonden. Het is dan ook des onfortuinlijker dat er tegenwoordig niet veel jeugdigen meer leren bridgen. Misschien is dat iets om ons op te focussen bij de volgende clinic.

Onze bridgeclub komt twee keer per week samen. Op dinsdagavond en donderdagochtend bridgen wij in café Onder de Linden te Roden. Het is bovenal een hele gezellige club, met een ledenbestand van zo’n 150 leden. Mensen die houden van kaarten raad ik zeker aan eens te informeren. Bridgen is echt een leuk spel en je hebt het zo onder de knie!’