Lieuwe Boskma

Voorzitter Schaakclub Roden

RODEN – “Schaakclub Roden bestaat al heel lang, sinds 1961. Ik ben voorzitter sinds 2009. Mijn termijn duurt nog een jaar. Sinds 2007 woon ik weer in de regio, na een periode randstad. Ik vind het belangrijk dat waar je woont, je ook meedoet in het verenigingsleven. De voorzitter is het gezicht van de vereniging. We boffen dat we een sterk redactieteam hebben, dat zorgt voor publicaties en promotie. Dat maakt het werk voor het bestuur wat eenvoudiger. Het is een gezonde vereniging. We spelen elke maandagavond in het Trefpunt Scheepstra, Schoolstraat 1, hartje Roden. We hebben bijna veertig volwassen leden en zo’n tien à twintig kinderen waarvan ongeveer de helft meiden. We geven de kinderen wekelijks les, vanaf 18.30 uur. Veel kinderen vinden schaken geweldig. Tegenwoordig gaat alles snel en onrustig, bij schaken leer je nadenken en je concentreren. Er is ook veel belangstelling van basisscholen. Met steun van de gemeente Noordenveld organiseren we de laatste jaren het schaakkampioenschap voor basisschoolteams uit Noordenveld. Daar doen zo’n honderd kinderen aan mee, de meeste scholen sturen één of meerdere teams. Dit is een deel van een serie Ot&Sien activiteiten waar ook een open toernooi voor de regio deel van uitmaakt. Ik hoor geregeld van volwassenen dat ze “vroeger” geschaakt hebben en er al lang over denken om deze mooie sport “ooit” weer op te pakken. Wel, dan is er nu de kans! Want er is dankzij de mooie ruimtes plek voor een paar nieuwe leden. Ze kunnen vanaf 3 september op een maandagavond – vanaf 19.30 uur-gewoon binnenlopen om eens te kijken. Er wordt bij ons geschaakt op veel niveaus, van koffiehuis tot regionale competitie. Ook voor beginnende volwassenen is er plaats. We gebruiken daarbij de officiële leermethodes. Tegenwoordig schaken we wat sneller dan vroeger. En wordt er vaak uitgebreid nagepraat met een drankje. In het Trefpunt worden we meestal verzorgd door mensen van Promens Care (nu Cosis). Als afsluiting van het seizoen houden we met hen een gezamenlijke barbecue. Schaken zorgt duidelijk voor een sociale binding. Je beoefent een gedeelde hobby en komt in contact met andere mensen. En dat zijn vaak leuke en interessante mensen. Meer informatie is te vinden op www.schaakclub-roden.nl.”